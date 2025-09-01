নুরকে বিদেশে চিকিৎসার দাবি রাশেদ খাঁনের

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করানোর দাবি জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন।
রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।
রাশেদ বলেন, ঘটনার সাথে জড়িত সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যদের বিচার করতে হবে। এই ইস্যুতে নির্বাচন বানচাল করার কোন সুযোগ নেই।
তিনি বলেন, ‘সকালে সাবেক ভিপি নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। তিনি নুরকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও আশ্বস্ত করেছেন। দ্রুত আরোগ্য কামনা করে রাষ্ট্রপতি ভিপি নুরের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।’
এদিকে আহত নুরের স্ত্রী মারিয়া আক্তার বলেন, এখনো আশঙ্কামুক্ত নন নুর। হামলাকারীদের শাস্তি দাবি করে তিনি নুরের সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেন।