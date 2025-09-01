টিকটকার প্রিন্স মামুনের সেলুন কিনে নিলেন অপু বিশ্বাস

ঢাকাই সিনেমার একসময়ের দাপুটে চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস চলচ্চিত্রে এখন আর নিয়মিত না হলেও, বেশ ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন ব্যবসা নিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন শোরুমের উদ্বোধন, নিজের পার্লার পরিচালনা- সব মিলিয়ে অভিনেত্রী এখন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী অবতারে। কয়েকদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, একটা সময় অর্থাবস্থা খারাপ ছিল এই নায়িকার, এখন সেই সংকট অনেকটাই কেটেছে তার।
কিন্তু একসময় ঢালিউডে উচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া এই নায়িকার হাতে বর্তমানে নেই কোনো সিনেমার কাজ। কাজেই নিজের ব্যবসার পরিধিও বড় করছেন অপু বিশ্বাস।
সম্প্রতি আলোচিত টিকটকার প্রিন্স মামুনের ‘প্রিন্স কাট’ সেলুনটি কিনে নিয়েছেন নায়িকা- এমনই খবর কয়েকদিন ধরে শোবিজ পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এ নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে আলোচনাও হয়েছে বিস্তর। শোনা যায়, অপু বিশ্বাস নাকি জোর করে মামুনের সেলুনটি কিনে নিয়েছিলেন।
এ নিয়ে প্রিন্স মামুন সাংবাদিকদের বলেন, ‘অপু আপুর সঙ্গে এটা নিয়ে কি ডিল হয়েছে, আমরা সব বিস্তারিত পরে জানাব। সেলুনটি এখন অপু আপু পরিচালনা করছেন।’ তবে প্রিন্স মামুনের কাছ থেকে কত টাকায় সেলুনটি কিনেছেন চিত্রনায়িকা, তা জানা যায়নি।
এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অপু বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘যখন কোনো কিছু বিক্রি হয়ে যায়, তখন সেটা তারই হয়ে যায়।’
এই সেলুনটি তিনজন পরিচালনা করবেন জানিয়ে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘এখানে যারা আছেন, তার মধ্যে আমি (অপু বিশ্বাস), এখানে মাসুদ খান আছেন, এবং কাজী মাহফুজ- এই তিনজন মিলে আমরা সেলুন পরিচালনা করব।’