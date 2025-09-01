সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অস্ত্র-গুলিসহ বিএনপি কর্মী গ্রেপ্তার

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১০
গ্রেপ্তার গোলাম মোস্তফা ডাকু (বামে) ও উদ্ধার হওয়া অস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় যৌথবাহিনী অভিযানে অস্ত্র-গুলিসহ গোলাম মোস্তফা ডাকু নামে অস্ত্র মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ডাকু স্থানীয়ভাবে বিএনপির রাজনীতিকে সম্পৃক্ত।

সোমবার (১ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টায় র‌্যাব-১২ এর একটি দল ডাকুকে গ্রেপ্তার করে। একটি বিদেশি পিস্তল, তিনটি গুলি ও দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার গোলাম মোস্তফা ডাকু গাংনী পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের (ভিটাপাড়া) এলাকার বাসিন্দা। ডাকু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে আরও মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছ র‌্যাব।

র‌্যাব-১২ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-৩ এর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদুজ্জামান জানান, গোলাম মোস্তফার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, তিনটি গুলি ও দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, মাদক মামলা রয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল বলেন, গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে গাংনী থানায় আরও একটি মামলা করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাকে জেলহাজতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, শুনেছি, আটক ডাকু একসময় বিএনপি করতেন। দলের সঙ্গে এখনও তা সম্পৃক্ততা থাকলে দল ব্যবস্থা নেবে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

বিএনপি পুলিশ গ্রেপ্তার অস্ত্র উদ্ধার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীতে কিশোরের ব্যাগে মিললো বিদেশি অস্ত্র-গুলি

সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা হবে কিনা সিদ্ধান্ত অংশীজন সভায়

মাদারীপুরে অচেতন করে ধর্ষণের অভিযোগ, হাসপাতালে শিশু

বিএনপির নেতার বিরুদ্ধে কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাউজানে বিদেশি পিস্তলসহ এক যুবক গ্রেপ্তার

যশোরে চাঁদার জন্য এক পরিবারের ৫ জনকে কোপাল বিএনপি নেতা, নিহত ১

ধর্ষণের মামলায় জামিনে এসে ২ ছাত্রকে বলাৎকার, মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেপ্তার

খাগড়াছড়িতে ৬ পর্যটককে অপহরণের চেষ্টা, বিএনপির ৪ নেতাকর্মী আটক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng