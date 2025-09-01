সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নুরকে আইসিইউ থেকে কেবিনে নেওয়া হবে: ঢামেক পরিচালক

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২৯
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত।

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক পরিস্থিতি ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড তাকে আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সোমবার (০১ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান, নুরের নাক ও চোয়ালের হাড় পুরোপুরি সুস্থ হতে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ সময় লাগবে। চোখের মধ্যে জমে থাকা রক্ত ঠিক হতে ১ থেকে ২ সপ্তাহের প্রয়োজন হবে।

পরিচালক আরও জানিয়েছেন, নরমাল খাবার খাচ্ছেন নুর, তবে খাওয়ার সময় ব্যথা অনুভব করছেন। আঘাতের পর নাক থেকে রক্তক্ষরণের কিছু অংশ শ্বাসনালীতে চলে গিয়েছিল; গতকাল কাশির সঙ্গে সেই রক্ত দুইবার বের হয়েছে। তবে এতে কোনো ঝুঁকি নেই।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এসব কারণ বিবেচনা করে নুরকে আজ আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হবে এবং তাকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

ইত্তেফাক/পিএস

