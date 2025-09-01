সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সেন্টমার্টিন

ফের ১৮ বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৮
ফাইল ছবি (সংগৃহীত)।

মিয়ানমারের আরাকান আর্মি আবারও বঙ্গোপসাগরের সেন্টমার্টিন অংশ থেকে তিনটি ট্রলারসহ ৮ জন জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে সেন্টমার্টিন পশ্চিম ও পূর্ব দিক সাগরের অংশ থেকে তাদেরকে আটক করা হয় বলে জানিয়েছেন সেন্টমার্টিন ফিশিং বোট সমিতির সভাপতি আজিম উদ্দিন।

তিনি বলেন, রোববার সন্ধ্যার দিকে সেন্টমার্টিন পশ্চিম, পূর্ব সাগরে জেলেরা মাছ ধরছিল। এ সময় আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোট যোগে এসে বাংলাদেশি তিন নাগরিকের মালিকানাধীন সেন্টমার্টিন দ্বীপের ৩টি ট্রলারসহ ১৮ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, এ ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়েছে। ট্রলার ৩টি সেন্টমার্টিন দ্বীপের গলাচিপা এলাকার আবু তাহের, আলমগীর ও আবসার উদ্দীনের মালিকানাধীন। প্রত্যেক ট্রলারে ৬ জন করে জেলে ছিলো।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন বলেন, সাগর থেকে আবারও আরাকান আর্মি সদস্যরা জেলেদের আটকের বিষয়টি শুনেছি। মাছ ধরার ক্ষেত্রে জেলেদেরকে সর্তক হতে হবে। এ ঘটনাটি সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়েছে। 

উল্লেখ্য মিয়ানমারের সরকারি বাহিনীর সঙ্গে টানা ১১ মাসের সংঘাতের পর গত বছরের আগস্টে রাখাইনের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মংডু শহর নিয়ন্ত্রণ নেয় আরাকান আর্মি। এরপর থেকে বঙ্গোপসাগরের জলসীমা নিয়ন্ত্রণে নেয় তারা, এতে ঘটছে অপহরণের ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে প্রায় একমাসে গত ১০টি ট্রলারের ৭৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

কক্সবাজার বঙ্গোপসাগর সেন্টমার্টিন আরাকান আর্মি

