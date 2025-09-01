ফাইনাল হেরে প্রতিপক্ষ কোচের মুখে সুয়ারেজের থুতু

লিগস কাপের ফাইনালেসিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে ইন্টার মায়ামি। ম্যাচ শেষে হাতাহাতিতে জড়ান দুই দলের ফুটবলাররা। এরই মাঝে নতুন বিতর্কে জড়িয়েছেন মায়ামির লুইস সুয়ারেজ। ফাইনাল হারের পর প্রতিপক্ষ কোচের মুখে খুতু ছিটিয়েছেন তিনি।
লিগস কাপের ফাইনালে ফেভারিট ধরা হয়েছিল লিওনল মেসির মায়ামিকে। তবে পুরো ম্যাচে খুঁজেই পাওয়া যায়নি আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলারকে। ফলে ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারে মেসি-সুয়ারেজদের মায়ামি।
ফাইনাল জয়ের পর উল্লাস করছিলেন সিয়াটলের ২০ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ওবেদ ভারগাস। তাকে গিয়ে ধাক্কা মারেন সুয়ারেজ। তার গলা চেপে ধরার পরই শুরু হয় হাতাহাতি। দুই দলের ফুটবলাররা একে অপরকে লক্ষ্য করে ঘুষিও চালান। মাঠের নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন।
বেশ কিছুক্ষণ পর দু’দলের ফুটবলারদের আলাদা করা হয়। তারপর সিয়াটলের কোচের সামনে গিয়ে তার মুখে থুতু নিক্ষেপ করেন সুয়ারেজ। এক নিরাপত্তারক্ষী সুয়ারেজকে সরিয়ে নিয়ে যান। এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এমন কাণ্ডের জন্য বড় শাস্তি হতে পারে সুয়ারেজের।
এর আগে কামড় দেওয়ার জন্য বেশ পরিচিত ছিলেন সুয়ারেজ। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপের ম্যাচে চিয়েলিনিকে কামড়ে লাল কার্ড দেখেছিলেন এই উরুগুয়ের স্ট্রাইকার। নির্বাসিতও হয়েছিলেন তিনি। সেই ঘটনা ফুটবলেপ্রেমীদের স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে। আরও একবার নিজের কাজে বিতর্ক তৈরি করলেন সুয়ারেজ।