মুসলমান হয়েও সালমান কেন গণেশপূজা করেন- কারণ জানালেন বাবা সেলিম খান

ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়েও বিভিন্ন পূজা-পার্বণে অংশগ্রহণ কিংবা মন্দির দর্শন করতে দেখা যায় বলিউডের একাধিক তারকাকে। এ তালিকায় রয়েছে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের নামও। নিয়মিত গণেশ পূজা করেন এ তারকা। সম্প্রতি বলিউড ভাইজানের বাড়ির গণেশপূজার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। অনুরাগীরা এ ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পাশাপাশি মুসলিম ভক্তদের তোপের মুখেও পড়তে হয় অভিনেতাকে। এবার জানা গেল সালমানের গণেশপূজার কারণ।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সালমানের বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢুকলেই চোখে পড়বে একটি গণেশমূর্তি। গত ১৫ বছর ধরে এই মূর্তি রয়েছে তাদের বাড়িতে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন সালমানের বাবা সেলিম খান। তিনি জানিয়েছেন, খান পরিবারে গণেশচতুর্থী পালনের আসল কারণ।
সেলিম খান হিন্দু ঘরের মেয়ে সুশীলা চরককে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পরে সুশীলার নাম হয় ‘সালমা খান’। অনেকে ধরে নেন হিন্দু ঘরে বিয়ের কারণে গণেশ পূজা করে সালমান পরিবার। সেলিম জানান, তার বিয়ের অনেক আগে থেকেই গণেশপূজা করেন তারা।
সেলিম খানের বাবার আমল থেকেই এই চল। ইন্দোরের একটি হিন্দু এলাকায় তারা থাকতেন। সেখানে হিন্দু-মুসলিম বলে আলাদা করে কিছুই ছিল না। সম্প্রীতির সঙ্গে সবাই থাকতেন। পরিবারগুলোর মধ্যে খাবারও দেওয়া নেওয়া হত। সেলিম খানের ভাষ্যে, ‘হিন্দু-মুসলিমের কোনো ব্যাপারই ছিল না। আমরা সকলে বন্ধু ছিলাম। আমি বরাবরই হিন্দুদের মধ্যে বড় হয়েছি। তাই বিয়ের পরেই গণেশপূজা করছি আমি, বিষয়টা এমন নয়। ভিন্নধর্মে বিয়ে নিয়েও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা ছিল না। আমার স্ত্রীর পরিবারেরও আপত্তি ছিল না। তার পরিবারের দূরের এক আত্মীয় সামান্য আপত্তি তুলেছিলেন আমার ধর্ম নিয়ে।’
শৈশবে তার সব বন্ধুরাও হিন্দু ছিলেন বলে জানান সেলিম। স্কুলে মাত্র তিন জন মুসলিম সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু বন্ধুত্ব হয়েছিল হিন্দু সহপাঠীদের সঙ্গেই। হিন্দু আবহে বড় হয়েছেন বলেও সাতপাক ঘুরেই বিয়ে করেছিলেন সেলিম। এই একই মানসিকতা পুত্র সালমানের মধ্যেও রয়েছে বলে জানান ‘শোলে’ খ্যাত এই দুঁদে চিত্রনাট্যকার।