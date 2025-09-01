বঙ্গোপসাগরে আগামীকাল লঘুচাপের সম্ভাবনা

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে আগামীকাল যে কোনো সময়ে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের (বাপাউবো) ‘এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের অভ্যন্তরে এবং উজানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়নি। আগামী ৪৮ ঘণ্টা দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে এবং তৎসংলগ্ন উজানে ভারতের ত্রিপুরা ও আসাম প্রদেশে মাঝারি-ভারি থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ৪ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে ৫ম দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
গঙ্গা ও পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ৩ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে ৪র্থ ও ৫ম দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
সিলেট বিভাগের সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ২৪ ঘণ্টা হ্রাস পেতে পারে এবং পরবর্তী ২ দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে।
চট্টগ্রাম বিভাগের মুহুরী, ফেনী, গোমতী, মাতামুহুরি, হালদা, সাঙ্গু ও সেলোনিয়া নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ২ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে; এ সময়ে মুহুরী, সেলোনিয়া ও ফেনী নদীসমূহ বিপদসীমা অতিক্রম করে ফেনী জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া হালদা, সাঙ্গু, মাতামুহুরি, রহমতখালি খাল ও নোয়াখালী খাল নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়ে সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে এবং চট্টগ্রাম, বান্দরবান, কক্সবাজার, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহ সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে। তবে ৩য় দিন পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।
সিলেট বিভাগের মনু, ধলাই ও খোয়াই নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ২৪ ঘণ্টা স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং পরবর্তী ২ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে।
বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের উপকূলীয় নদীসমূহে স্বাভাবিক জোয়ার বিরাজমান আছে। তবে আগামী ৩ দিন স্বাভাবিকের থেকে বেশি জোয়ার বিরাজমান থাকতে পারে।