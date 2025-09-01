ষড়যন্ত্র চলছে, ফেব্রুয়ারিতে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন বড় চ্যালেঞ্জ: মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে এবং ফেব্রুয়ারিতে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, তার দল ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে চায়।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ফেব্রুয়ারিতে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য বিএনপি অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করবে। তিনি আরও যোগ করেন, বিএনপি ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে তারেক রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।