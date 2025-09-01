সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুক্তরাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে সমর্থন করে না: ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৭

বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে সমর্থন নয়, বরং জনগণের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানোই মার্কিন সরকারের অবস্থান বলে জানিয়েছেন মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে তিনি সিইসির সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ বৈঠকে সিইসি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জ্যাকবসন বলেন, অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে। তাদের প্রত্যাশা, আগামী বছরের শুরুর নির্বাচনটি হবে শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সফল গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে, যা বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গুজব ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, মার্কিন সরকার কোনো নির্দিষ্ট দলের পক্ষ নেয় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান জানতেই নিয়মিত বৈঠক করে তারা। একইভাবে রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা চালায়।

জ্যাকবসন আরও বলেন, নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের জনগণ। যুক্তরাষ্ট্র শুধু এ প্রক্রিয়ায় জনগণের সাফল্য কামনা করে।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

জাতীয় ইসি নির্বাচন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সেনাপ্রধান

হাসপাতালে নুরের খোঁজ নিলেন উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন

বঙ্গোপসাগরে আগামীকাল লঘুচাপের সম্ভাবনা

দেশের বেশিরভাগ স্থানে আরও দুদিন চলবে রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির আভাস, বাড়তে পারে তাপমাত্রা

দেশে মোট ভোটার এখন ১২ কোটি ৬৩ লাখ

খালেদা জিয়াকে সাজা দেওয়া বিচারপতি আক্তারুজ্জামানের পদত্যাগ

১২৩টি সংগঠন ১৬০৪ বার অবরোধ করেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng