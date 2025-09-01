যুক্তরাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে সমর্থন করে না: ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন

বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে সমর্থন নয়, বরং জনগণের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানোই মার্কিন সরকারের অবস্থান বলে জানিয়েছেন মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে তিনি সিইসির সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ বৈঠকে সিইসি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না।
সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জ্যাকবসন বলেন, অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে। তাদের প্রত্যাশা, আগামী বছরের শুরুর নির্বাচনটি হবে শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সফল গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে, যা বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গুজব ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, মার্কিন সরকার কোনো নির্দিষ্ট দলের পক্ষ নেয় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান জানতেই নিয়মিত বৈঠক করে তারা। একইভাবে রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা চালায়।
জ্যাকবসন আরও বলেন, নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের জনগণ। যুক্তরাষ্ট্র শুধু এ প্রক্রিয়ায় জনগণের সাফল্য কামনা করে।