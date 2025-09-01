চীনের বৈশ্বিক শাসন সংস্কার উদ্যোগকে সমর্থন করে রাশিয়া: পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) একটি বর্ধিত সভায় চীনা নেতা শি জিনপিংয়ের উত্থাপিত 'গ্লোবাল গভর্নেন্স ইনিশিয়েটিভ'-এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, ২০০১ সালে 'এসসিও' প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি বিশ্বব্যাপী শাসনব্যবস্থার আরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রণী বাহন হয়ে উঠতে পারে। তিনি এই বিষয়ে চীনের উদ্যোগকে সমর্থন করেন বলে জানান।
পুতিন উল্লেখ করেন, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা 'ইউরেশিয়ান মহাদেশে শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা এবং সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। শি জিনপিং বিশ্বব্যাপী শাসনব্যবস্থার একটি নতুন এবং আরও কার্যকর ব্যবস্থা তৈরির জন্য কী করার প্রস্তাব করেছেন, আমরা তা মনোযোগ সহকারে শুনেছি।
তার মতে, চীনের প্রস্তাবগুলো এমন পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক, যেখানে 'কিছু দেশ একগুঁয়েভাবে আন্তর্জাতিক বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করতে চায়।'
রুশ নেতা জোর দিয়ে বলেন, 'রাশিয়া শি জিনপিংয়ের উদ্যোগকে সমর্থন করে এবং আমাদের চীনা অংশীদারদের উত্থাপিত প্রস্তাবগুলোর সুনির্দিষ্ট আলোচনা শুরু করতে আগ্রহী।'
পুতিন আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা বিশ্বব্যাপী শাসনব্যবস্থার আরও সুষ্ঠু ও সমান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই ব্যবস্থা যতটা সম্ভব বিস্তৃত দেশের স্বার্থ বিবেচনা করবে এবং তাদের টেকসই উন্নয়ন ও নিরাপত্তার সুযোগ প্রদান করবে।