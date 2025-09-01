পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) মহাপরিচালক (ডিজি) এ কে এম শহিদুর রহমান ও পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) প্রধান মো. গোলাম রসুল।
রোববার (৩১ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এই নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপন দুটিতে সই করেন উপসচিব আবু সালেহ মো. মাহফুজুল আলম।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী তাদের অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) ও তৎসংশ্লিষ্ট সুবিধাদি স্থগিত করা হয়েছে। চুক্তির শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, তারা অন্য কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে কর্মসম্পর্ক থাকতে পারবেন না।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বর্তমান র্যাব মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমানকে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত অতিরিক্ত আইজিপি পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে গত বছরের ৭ আগস্ট র্যাব ডিজি হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। একই মেয়াদে অতিরিক্ত আইজিপি পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন এসবিপ্রধান মো. গোলাম রসুল। তার চাকরির মেয়াদ ৩১ আগস্ট শেষ হওয়ার কথা ছিল। ২৫ আগস্ট পুলিশের এই কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে গ্রেড-১ করা হয়। চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি থেকে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন গোলাম রসুল । এর আগে তিনি পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটে দায়িত্ব পালন করেন।