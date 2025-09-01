ডাকসু নির্বাচন স্থগিতাদেশ স্থগিত, শিক্ষার্থীদের উল্লাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করেছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার আদালত। এতে বিক্ষোভরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উল্লাস করে হলে ফিরে যাচ্ছেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটের দিকে স্থগিত আদেশের ব্যাপারে জানতে পেরে উল্লাস করতে থাকেন শিক্ষার্থীরা।
এর আগে শিক্ষার্থীরা ডাকসু স্থগিতাদেশের খবর শুনে বিভিন্ন হল থেকে মিছিল নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে আসেন। সেখানে তারা অবস্থান গ্রহণ করে ডাকসুর পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
এর আগে বিকেলে হাইকোর্ট ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের আদেশ দেন। এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শিক্ষার্থীরা। পরে চেম্বার জজ আদালত আদেশ স্থগিত করেন।