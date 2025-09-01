সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসু নির্বাচন স্থগিতাদেশ স্থগিত, শিক্ষার্থীদের উল্লাস

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করেছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার আদালত। এতে বিক্ষোভরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উল্লাস করে হলে ফিরে যাচ্ছেন।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটের দিকে স্থগিত আদেশের ব্যাপারে জানতে পেরে উল্লাস করতে থাকেন শিক্ষার্থীরা।

এর আগে শিক্ষার্থীরা ডাকসু স্থগিতাদেশের খবর শুনে বিভিন্ন হল থেকে মিছিল নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে আসেন। সেখানে তারা অবস্থান গ্রহণ করে ডাকসুর পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

এর আগে বিকেলে হাইকোর্ট ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের আদেশ দেন। এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শিক্ষার্থীরা। পরে চেম্বার জজ আদালত আদেশ স্থগিত করেন।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ডাকসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোনো অন্যায় করিনি, ক্ষমা চাইব কেন: বাকৃবি উপাচার্য

৩ দফা দাবিতে রেলপথ অবরোধ করলেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছে চেম্বার আদালত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সামনে আসছে শিক্ষার্থীদের কোপানো ও লাঠিপেটার একাধিক ভিডিও

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবারের সব পরীক্ষা স্থগিত

গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে আহত চবির ১৮০ শিক্ষার্থী, হাসপাতালে ভর্তি ৬০

ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া ওই শিক্ষার্থী শিবির নেতা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng