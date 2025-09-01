সিরিজ নিশ্চিত করার ম্যাচে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ 

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আবারও টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস।
প্রথম ম্যাচে ৮ উইকেটের বড় জয় পায় বাংলাদেশ। তাই এই ম্যাচ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিজেদের করে নেবে টাইগাররা। একাদশে দুটি পরিবর্তন নিয়ে নামছে স্বাগতিকরা।
লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম খেলছেন না। তাদের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও ডানহাতি পেসার তানজিম হাসান সাকিব।
অন্যদিকে সিরিজ বাঁচাতে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই নেদারল্যান্ডসের সামনে। এই ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা আনতে চায় ডাচরা। একটি পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামছে সফরকারীরা। টিম প্রিঙ্গলের বদলে নেওয়া হয়েছে সিকান্দার জুলফিকারকে।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিক হাসান সাকিব।
নেদারল্যান্ডস একাদশ: ম্যাক্স ও'দাউদ, বিক্রমজিত সিং, তেজা নিদামানারু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), শারিজ আহমেদ, নোয়া ক্রোস, কেইল ক্লেইন, সিকান্দার জুলফিকার, পল ভ্যান মিকিরিন, দানিয়েল ডোরাম।