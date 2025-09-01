মুম্বাইয়ের রাস্তায় হামলার শিকার বলিউডের বাঙালি অভিনেত্রী

বলিউড অভিনেত্রী সুমনা চক্রবর্তী মুম্বাইয়ের ব্যস্ত রাস্তায় হামলার শিকার হয়েছেন। নিজের গাড়িতে করে যাওয়ার সময় একদল বিক্ষোভকারী তার গাড়ি ঘিরে ফেলে এবং আক্রমণাত্মক আচরণ করে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে ঘটনার বিস্তারিত শেয়ার করে নিজের উদ্বেগও প্রকাশ করেন এই বাঙালি অভিনেত্রী।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে ঘটনাটি বিস্তারিত তুলে ধরেন সুমনা। তিনি বলেন, ‘আমি কোলাবা থেকে ফোর্ট যাচ্ছিলাম এবং হঠাৎ আমার গাড়ি জ্যামের মধ্যে আটকে পড়ে। আমাকে মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন ব্যক্তি আমার গাড়ির ওপর উঠে জোরে জোরে বাজাতে শুরু করে এবং আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করে। সেই সময়ে বাকি কয়েকজন আবার জানালার কাছে এসে আমাকে দেখে ‘জয় মহারাষ্ট্র’ স্লোগান দিতে শুরু করে। ঘটনাটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুইবার ঘটেছে আমার সঙ্গে।’
অভিনেত্রী আরো বলেন, ‘পুলিশের লোকেরাও সেখানে ছিলেন। কিন্তু তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। লোকেরা রাস্তা দখল করে রেখেছিল, যা খুবই ভয়ংকর ব্যাপার। প্রতিবাদের নামে, লোকেরা রাস্তায় ঘুমাচ্ছিল। সেখানে বসেই খাওয়াদাওয়া এবং স্নান। সারা রাস্তায় তখন ময়লা ছড়িয়ে। সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা পুলিশের কর্তব্য। যদি এভাবে চলতে থাকে, তা হলে আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়বে।’
অভিনেত্রীর এই পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এই ঘটনার পরে অভিনেত্রীর ভক্তরাও তাকে সাপোর্ট করছেন। কেউ কেউ সুমনাকে পরামর্শ দিয়েছেন যে তার উচিত থানায় গিয়ে এই বিষয়ে অভিযোগ করা।