টাইগার বোলারদের তোপে ধুঁকছে নেদারল্যান্ডস 

প্রথম ম্যাচে বড় হার। তাই সিরিজ বাঁচাতে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে জয়ের বিকল্প নেই নেদারল্যান্ডসের সামনে। এমন ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আবারও চাপে পড়েছে ডাচরা। নাসুম ও তাসকিনের বোলিং তোপে ৯ ওভার ৪ উইকেট হারিয়ে ৬০ রান সংগ্রহ করেছে সফরকারীরা।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আবারও টস জিতে নেদারল্যান্ডসকে ব্যাটিংয়ে পাঠান টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস। ওপেনিং জুটিতে ১৪ রান সংগ্রহ করে ডাচরা।
ইনিংসের তৃতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসেই জোড়া উইকেট তুলে নেন স্পিনার নাসুম আহমেদ। ১০ বলে ৮ রান করে ম্যাক্স ও'ডাউড ও রানের খাতা খোলার আগেই তেজা নিদামানারুকে সাজঘরে ফেরান তিনি।
এরপর অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস ও বিক্রমজিত সিং মিলে শুরুর ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে তার আগেই ডাচ শিবিরে আঘাত হানেন তাসকিন। ১৭ বলে ২৪ রান করা বিক্রমজিতকে আউট করেন তিনি।
এরপর ইনিংসের ৯ নবম ওভারে বোলিংয়ে এসেই উইকেটের দেখা পান পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। এডওয়ার্ডকে সাজঘরে ফেরান তিনি। ১১ বলে ৯ রান করেন ডাচ অধিনায়ক।