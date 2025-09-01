সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

টাইগার বোলারদের তোপে ধুঁকছে নেদারল্যান্ডস 

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৮
ছবি: সংগৃহীত

প্রথম ম্যাচে বড় হার। তাই সিরিজ বাঁচাতে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে জয়ের বিকল্প নেই নেদারল্যান্ডসের সামনে। এমন ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আবারও চাপে পড়েছে ডাচরা। নাসুম ও তাসকিনের বোলিং তোপে ৯ ওভার ৪ উইকেট হারিয়ে ৬০ রান সংগ্রহ করেছে সফরকারীরা।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আবারও টস জিতে নেদারল্যান্ডসকে ব্যাটিংয়ে পাঠান টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস। ওপেনিং জুটিতে ১৪ রান সংগ্রহ করে ডাচরা।

ইনিংসের তৃতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসেই জোড়া উইকেট তুলে নেন স্পিনার নাসুম আহমেদ। ১০ বলে ৮ রান করে ম্যাক্স ও'ডাউড ও রানের খাতা খোলার আগেই তেজা নিদামানারুকে সাজঘরে ফেরান তিনি।

এরপর অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস ও বিক্রমজিত সিং মিলে শুরুর ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে তার আগেই ডাচ শিবিরে আঘাত হানেন তাসকিন। ১৭ বলে ২৪ রান করা বিক্রমজিতকে আউট করেন তিনি।

এরপর ইনিংসের ৯ নবম ওভারে বোলিংয়ে এসেই উইকেটের দেখা পান পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। এডওয়ার্ডকে সাজঘরে ফেরান তিনি। ১১ বলে ৯ রান করেন ডাচ অধিনায়ক। 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি নেদারল্যান্ডস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্থানীয় কোচদের প্রশিক্ষণ দিতে বাংলাদেশে আসছেন অ্যাশলে রস

সিরিজ নিশ্চিত করার ম্যাচে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ 

বিসিবিতে নেতৃত্ব পরিবর্তনের আভাস, নির্বাচন হতে পারে অক্টোবরে

ভুতুড়ে বোলিংয়ে এক ওভারে দিলেন ৪৩ রান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুরুষদের থেকেও নারী বিশ্বকাপে বেশি প্রাইজমানি দেবে আইসিসি 

শিষ্যদের শেষটা ভালো চান সালাউদ্দিন

অবসর নেওয়া পূজারাকে নিয়ে মোদির আবেগঘন চিঠি 

হেলমেটের ফিতা কামড়ে সাকিবের ঝড়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng