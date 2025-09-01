জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারির পদত্যাগ

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালী পদত্যাগ করেছেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে স্বাক্ষরিত পদত্যাগপত্র শেয়ার করে তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
জাতীয় পার্টির মহাসচিবের কাছে লিখিত পদত্যাগপত্রে পদত্যাগের কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করা হলেও, সম্প্রতি জাতীয় পার্টির প্রেস্ম উইং এর ব্যার্থতা ও দূর্বলতার তিনি উল্লেখ করেন।
খন্দকার দেলোয়ার জালালী ২০১৮ সালে ৫ এপ্রিল জাতীয় পার্টির ডেপুটি প্রেস হিসেবে যোগ দেন। পরে প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হন। দায়িত্ব পালনকালে দলের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বার্তা গণমাধ্যমে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।