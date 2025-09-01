সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৩৮ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ, সহকারী কর কমিশনার বরখাস্ত

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০৭

আয়করদাতার পূর্ববর্তী যাবতীয় নথি আয়কর আইনজীবীর কাছে হস্তান্তরের জন্য ৩৮ লাখ টাকা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে কর অঞ্চল-৫ এর সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতুকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সংস্থাটির চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খানের সই করা প্রজ্ঞাপনে সাময়িক বরখাস্ত করে এনবিআরে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বরখাস্তের আদেশে বলা হয়, ঢাকার কর অঞ্চল-৫–এর সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস ৩৮ লাখ টাকা গ্রহণের বিনিময়ে একই কর অঞ্চলের ৯৩ নম্বর সার্কেলের করদাতা সালাহ উদ্দিন আহমেদের মনোনীত প্রতিনিধিকে (আয়কর আইনজীবী) আয়কর নথির অধিকাংশ পূর্ববর্তী রেকর্ড হস্তান্তর করেন। এগুলো হলো পুরোনো আয়কর রিটার্ন, অর্ডার শিট, কর নির্ধারণী আদেশ, আপিল-ট্রাইব্যুনাল আদেশসমূহ এবং অন্যান্য দলিল। এ জন্য জান্নাতুল ফেরদৌসের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আদেশে আরও বলা হয়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮–এর বিধি-১২ অনুযায়ী জান্নাতুল ফেরদৌসকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

জাতীয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
