সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

টিএনজেড, রোর ফ্যাশন ও ডার্ড গ্রুপের মালিকদের রেড নোটিশ জারির উদ্যোগ

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪১

গার্মেন্টস খাতের তিন প্রতিষ্ঠানের মালিকদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির জন্য উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের এক ক্ষুদে বার্তায় বলা হয়, টিএনজেড গ্রুপ, রোর ফ্যাশন লিমিটেড এবং ডার্ড গ্রুপ—এই তিন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে পদক্ষেপ নিতে সরকার ইন্টারপোলের সহায়তা নিচ্ছে।

এর আগে, শ্রমিকদের বেতন না দেওয়া এবং কারখানা ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এসব মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন।

সরকারি সূত্র বলছে, শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ না করে মালিকরা গা-ঢাকা দিয়েছেন, তাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনি সহায়তা নেওয়া হচ্ছে।

