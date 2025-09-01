সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চবিতে সংঘর্ষ: জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলাসহ প্রসাশনের ৮ সিদ্ধান্ত

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৭

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ ৮ দফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপাচার্য, দুই উপ-উপাচার্য, ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্যদের উপস্থিতিতে এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভা শেষে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন সাংবাদিকদের সামনে সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরেন।

গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো হলো—
১। সংঘর্ষে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহন করবে; এজন্য ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন।
২। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় একটি মডেল থানা স্থাপনে সরকারের কাছে সুপারিশ করা হবে।
৩। বিশ্ববিদ্যালয় রেলক্রসিং এলাকায় একটি পুলিশ বক্স স্থাপন করা হবে।
৪। সংঘর্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে আজকের মধ্যে মামলা দায়ের করা হবে।
৫। আগামীকাল মঙ্গলবার জরুরি সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৬। জোবরা এলাকার বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তুলতে একটি কমিটি গঠন করা হবে।
৭। শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য একটি হটলাইন চালু করা হবে।

এদিকে, সংঘর্ষের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেইট এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার স্বার্থে সেখানে টহল দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চবিতে সংঘর্ষ : ১৪৪ ধারা জারি থাকছে মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত

কোনো অন্যায় করিনি, ক্ষমা চাইব কেন: বাকৃবি উপাচার্য

৩ দফা দাবিতে রেলপথ অবরোধ করলেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা

ডাকসু নির্বাচন স্থগিতাদেশ স্থগিত, শিক্ষার্থীদের উল্লাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছে চেম্বার আদালত

ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করেছে হাইকোর্ট

সামনে আসছে শিক্ষার্থীদের কোপানো ও লাঠিপেটার একাধিক ভিডিও

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng