চবিতে সংঘর্ষ: জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলাসহ প্রসাশনের ৮ সিদ্ধান্ত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ ৮ দফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপাচার্য, দুই উপ-উপাচার্য, ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্যদের উপস্থিতিতে এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সভা শেষে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন সাংবাদিকদের সামনে সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরেন।
গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো হলো—
১। সংঘর্ষে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহন করবে; এজন্য ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন।
২। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় একটি মডেল থানা স্থাপনে সরকারের কাছে সুপারিশ করা হবে।
৩। বিশ্ববিদ্যালয় রেলক্রসিং এলাকায় একটি পুলিশ বক্স স্থাপন করা হবে।
৪। সংঘর্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে আজকের মধ্যে মামলা দায়ের করা হবে।
৫। আগামীকাল মঙ্গলবার জরুরি সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৬। জোবরা এলাকার বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তুলতে একটি কমিটি গঠন করা হবে।
৭। শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য একটি হটলাইন চালু করা হবে।
এদিকে, সংঘর্ষের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেইট এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার স্বার্থে সেখানে টহল দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।