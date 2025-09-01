নেদারল্যান্ডসকে ৯ উইকেটে হারাল বাংলাদেশ

বিশ্বকাপ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে বাংলাদেশ। ব্যাটে-বলে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে ম্যাচটি একতরফা করে তোলে টাইগাররা।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আবারও টস জিতে নেদারল্যান্ডসকে ব্যাটিংয়ে পাঠান টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস।
সিলেটে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ১৭ ওভার ৩ বলে ১০৩ রান করে অলআউট হয় নেদারল্যান্ডস। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩০ রান করেছেন আরিয়ান দত্ত। বাংলাদেশের হয়ে ২১ রানে ৩ উইকেট শিকার করে ইনিংসের সেরা বোলার নাসুম। জবাবে খেলতে নেমে ১৩ ওভার এক বলে এক উইকেট হারিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করে বাংলাদেশ।
সফরকারী দলের ওপেনার বিক্রমজিৎ সিং ১৭ বলে ২৪ রান করে আউট হন। চারটি চার মারেন তিনি। অন্য ওপেনার ম্যাক্স ওডাউড ১০ বলে ৮ রান করে ফিরে যান। শারিজ আহমেদ ১২ রানে আউট হলে বিপদ বাড়ে ডাচদের। ৯.৫ ওভারে ৬১ রানে ৬ উইকেট হারায় তারা। ৬৭ রানে যা ৭ উইকেট হয়ে যায়। সেখান থেকে একশ’ রান ছাড়িয়েছেন নয়ে নামা বোলার আরিয়ান দত্ত। তিনি ২৪ বলে ৩০ রান করেন। তিনটি চার ও একটি ছক্কা মারেন।
সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নেমে ওপেনিং জুটিতে ৫.৩ ওভারে ৪০ রান করে বাংলাদেশ। ফিরে যাওয়ার আগে পারভেজ ইমন ২১ বলে তিন চার ও এক ছক্কায় ২৩ রান করে ফিরে যান। পরের পথ পাড়ি দেন তানজিদ তামিম ও লিটন দাস। তানজিদ ৪০ বলে ৫৪ রানের হার না মানা ইনিংস চারটি চার ও দুটি ছক্কার শটে সাজান। লিটন ১৮ বলে দুই চারে অপরাজিত ১৮ রান করেন।