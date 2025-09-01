মহাখালী ক্যান্সার হাসপাতালে কোটি টাকা অনুদান দিলো জামায়াত

সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব ও স্বাস্থ্য সেবা মান উন্নত করতে মহাখালী ক্যান্সার হাসপাতালে কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ দুপুরে জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে এই অনুদান হস্তান্তর করা হয়।
অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন জামায়াতের বনানী থানা আমির মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন— ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন— ক্যান্সার হাসপাতালের ডিরেক্টর ডা. শাহজাহান কবির। উপস্থিত ছিলেন ডা. হাসানুল বান্না, ডা. আ. সালাম, ডা. আব্দুল্লাহ ইউসুফ জামিল তিহান, ডা. শরিফুল ইসলাম, ডা. মিনহাজ উদ্দিন প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন, মানুষের কল্যাণই রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য, আর সে লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী সব সময় আপসহীন।
সেলিম উদ্দিন বলেন, আল্লাহ মানুষকে খলিফা হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। এজন্য কিছু দায়িত্ব দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কালামে হাকীমে ঘোষিত হয়েছে, ‘তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। আর তোমাদের মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজকে নিরুৎসাহিত করে’। হাদিসে রাসূল (সা.)-এ বর্ণিত হয়েছে, তারাই ভালো মানুষ, যারা মানুষের কল্যাণে নিবেদিত।
জামায়াতকে একটি গণমুখী ও কল্যাণকামী রাজনৈতিক দল উল্লেখ করে সেলিম উদ্দিন বলেন, আমরা মানুষকে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করি। একই সাথে জামায়াত ব্যক্তির চরিত্র পারফেক্ট করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমরা মানুষকে কর্জে হাসানা প্রদান করি। যাতে মানুষ সুদের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পায়। ক্যান্সার হাসপাতালে আমাদের সামান্য অনুদান সে কল্যাণকামীতারই ধারাবাহিকতা। আমরা এমন একটি ইনসাফপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে। তিনি সে স্বপ্নের সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকলকে জামায়াতের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অহবান জানান।
তিনি বলেন, আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ ইসলামী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অথচ একশ্রেণির বিরুদ্ধবাদীরা জামায়াত জান্নাতের টিকিট বিক্রি করে বলে অপপ্রচার চালায়। মূলত, আমরা নিজেরা যেমন জান্নাতে যেতে চাই, ঠিক তেমনিভাবে অন্যদেরও জান্নাতের দাওয়াত দিই। কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করি। গুনাহ মাফের মাধ্যমে মানুষকে জান্নাতের পথে আসার আহ্বান জানাই। মানুষকে শিরক ও বিদআতমুক্ত জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত করে তুলি। যারা জামায়াতের বিরুদ্ধে জান্নাতের টিকিট বিক্রির অভিযোগ তোলেন তারা মূলত নিজেরাই জান্নাতে যেতে চান না। আর ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। তাই এদের সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকবে হবে।