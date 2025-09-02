৫১ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ আসছে এনসিপির

জুলাই অভ্যুত্থানের পর আত্মপ্রকাশ করা দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এবার গঠন করতে যাচ্ছে ৫১ সদস্যের 'চমক লাগানো' উপদেষ্টা পরিষদ। তারুণ্যনির্ভর দলটি রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, মতামতসহ দলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিতে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে যাচ্ছে দলটি। দলটির একাধিক সূত্র জানিয়েছে, উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের কাজটি খুব সতর্কভাবে করা হচ্ছে। যারা দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিতর্ক নেই, এনসিপির দলীয় আদর্শ, জুলাই স্পিরিটকে ধারণ করবে-এমন ব্যক্তিদের উপদেষ্টা পরিষদে রাখা হবে। বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রবীণ নেতা, প্রথিতযশা সাংবাদিক, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ ও অভিজ্ঞ পেশাজীবীরা এ উপদেষ্টা পরিষদে থাকবেন বলে নিশ্চিত করেছে দলটির নীতিনির্ধারণী নেতারা। তবে এই পরিষদ কার্যনির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন হবে না, শুধুমাত্র নীতিগত দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের জন্য গঠিত সার্চ কমিটির অন্যতম সদস্য ও এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ ইত্তেফাককে বলেন, এনসিপির উপদেষ্টা হওয়ার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার পাঁচ শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সেখান থেকে প্রায় বিশটি বিশেষায়িত সেক্টরের অভিজ্ঞদের নিয়ে আমরা ৫১ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করেছি। এ তালিকাতে বড় চমক থাকবে এবং দলীয় সাধারণ সভার পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিগগিরই এ পরিষদ ঘোষণা করা হবে। উপদেষ্টা পরিষদে কারা থাকছেন-জানতে চাইলে এই নেতা জানান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রবীণ নেতারাসহ সেক্টরভিত্তিক অভিজ্ঞ নাগরিকেরা থাকবেন, যারা দেশ গঠন এবং রাজনৈতিক পলিসি নির্ধারণে এনসিপি ও দেশের সেক্টরভিত্তিক উন্নতি নিশ্চিতে অবদান রাখবেন।
এর আগে গত ১৬ মে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের জন্য ১২ সদস্যের একটি সার্চ কমিটি গঠন করে এনসিপি। এতে সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সামান্তা শারমিনকে সমন্বয়কারী করা হয়। কমিটির সদস্য ছিলেন তাজনুভা জাবীন, সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, ড. আতিক মুজাহিদ, অর্পিতা শ্যামা দেব, খালেদ সাইফুল্লাহ, আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, মোশফিকুর রহমান জোহান, মীর আরশাদুল হক, মাওলানা সানাউল্লাহ খান, দিলশানা পারুল ও খান মুহাম্মদ মুরসালীন।
৫১ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদে কারা থাকছেন তা এখনো ঘোষণা না হলেও নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনসিপির একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, চলতি মাসেই প্রকাশ হতে যাওয়া এ উপদেষ্টা পরিষদে বিএনপি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর অন্তত ১০ জন প্রবীণ নেতা থাকছেন। তালিকায় সাবেক আমলা, আইন পেশা, সামরিক বাহিনীর সাবেক সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আধিক্য থাকবে। এছাড়া সাংবাদিক ও শ্রমিক নেতারা থাকবেন উপদেষ্টা পরিষদে।
এনসিপি মনে করছে, বর্তমানে দলটির তরুণ নেতৃত্বের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তাদের সামনে দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলা। এজন্য প্রতিটি পদক্ষেপে প্রবীণদের দিকনির্দেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে দলটি। তাই দ্রুত উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে এনসিপি। দলটির অভ্যন্তরে বিশ্বাস, এই পরিষদ কার্যকর হলে তরুণ নেতৃত্ব ও অভিজ্ঞ নাগরিকদের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি হবে, যা নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এনসিপিকে দেশের জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে। উপদেষ্টা পরিষদের কাজের পরিধি কেমন হবে- তা নিয়ে স্পষ্ট করে না জানালেও দলটির একাধিক নেতা জানান, উপদেষ্টা পরিষদ মূলত দলকে নীতিগত পরামর্শ দেবে। সংকটকালে দিকনির্দেশনা, সাংগঠনিক কাঠামো ও সংস্কার বিষয়ে মতামত, সততা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পরামর্শ এবং কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করবে। তবে তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এনসিপি চাইছে যাতে পরিষদের সদস্যরা দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিতর্কবিহীন এবং জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করেন।