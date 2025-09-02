সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান খাদেমুল বাশারের শাহাদাত বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সোমবার সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মুহাম্মদ খাদেমুল বাশার, বীর উত্তম এবং স্কোয়াড্রন লীডার মফিজুল হকের ৪৯তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন করেছে।
১৯৭৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান খাদেমুল বাশার শাহাদাত বরণ করেন। একই দুর্ঘটনায় স্কোয়াড্রন লীডার মফিজুল হকও শহীদ হন।
এয়ার ভাইস মার্শাল খাদেমুল বাশার মুক্তিযুদ্ধে ৬ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নেতৃত্ব দেন। মুক্তিযুদ্ধে তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এবং স্বাধীনতার পর বিমান বাহিনী গঠনে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।
শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বিমান বাহিনীর সব ঘাঁটি ও ইউনিটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়।
এছাড়া বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকারে শহীদদের কবর জিয়ারত করা হয় এবং ফাতেহা পাঠ করা হয়। দোয়া মাহফিলে বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিমানসেনা ও অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।