সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভোটকক্ষ বৃদ্ধি ঠেকাতে নীতিমালা সংশোধন করলো ইসি

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭:০০

এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকক্ষ বৃদ্ধি ঠেকাতে নীতিমালা সংশোধন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নতুন নীতিমালায় ৬০০ জন পুরুষ ভোটার এবং ৫০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। এর ফলে নির্বাচনে ভোটার বাড়লেও ওই হারে ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ বাড়বে না। আগে প্রতি ৫০০ জন পুরুষ ও প্রতি ৪০০ জন নারীর জন্য একটি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণের বিধান ছিল। 

সোমবার ইসির উপসচিব মো. মাহবুব আলম শাহের সই করা সংশোধীত নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে পাঠানো হবে।

এতে বলা হয়েছে, পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি কেন্দ্র এবং ৫০০ জন পুরুষ ভোটার ও ৪০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি কক্ষ নির্ধারণের বিধান ছিল। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, সাধারণভাবে ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র এবং ৬০০ জন পুরুষ ভোটার ও ৫০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে।

এর আগে শুক্রবার নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ জানান, ভোটকক্ষ না বাড়ায় প্রায় ১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। আগে পুরুষদের জন্য একটি বুথে ভোটার সংখ্যা ছিল ৫০০ এবং নারীদের জন্য ৪০০। এখন তা যথাক্রমে ৬০০ ও ৫০০ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৪৯ হাজার বুথ কমানো সম্ভব হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেড় লাখ নির্বাচন কর্মকর্তার প্রয়োজনও কমছে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

নির্বাচন কমিশন ভোট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘মবকারীরা’ ৩০০ আসনে ভাগ হয়ে যাবে, সুবিধা করতে পারবে না: মার্কিন দূতকে সিইসি

‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনে মাঠ কর্মকর্তাদের আল্টিমেটাম

শুনানি শেষ, চার দিনে ১৮৯৩টি দাবি আপত্তির শুনানি

নির্বাচনের রোডম্যাপ চূড়ান্ত, আজ ঘোষণা করবে ইসি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৫ম গ্রেড পেলেন ইসির ৭৫ কর্মকর্তা, চারজন পেলেন চতুর্থ

যেকোনো সময় হতে পারে ঘোষণা, নির্বাচনের রোডম্যাপ চূড়ান্ত

২০০১ সালের আসনে ফিরতে চান কয়েক জেলার আবেদনকারীরা

শুনানিতে বিএনপি-এনসিপির মারামারির ঘটনায় ইসির জিডি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng