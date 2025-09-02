উমামা ফাতেমা বসতেই বুম সরিয়ে নিলেন মোজো সাংবাদিকরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমার সংবাদ সম্মেলন বয়কট করেছেন মোজো সাংবাদিকরা। উমামা ফাতেমা সংবাদ সম্মেলনের নির্ধারিত আসনে বসতেই যার যার বুম সরিয়ে নিয়েছেন মোজো সাংবাদিকরা।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় ডাকসু ভবনের সামনে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল থেকে নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। এসময় মোজো সাংবাদিকরা তা বয়কট করে।
এর আগে সোসাল মিডিয়ায় মোজো সাংবাদিকদের নিয়ে উমামা ফাতেমা হেয়পতিপন্ন করে মন্তব্য করায় গত ২৯ আগস্ট প্রতিবাদ জানিয়েছিল মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (এমআরএ)। সেই সঙ্গে তার বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবিও জানায় সংগঠনটি।
এ বিষয়ে মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ফখরুল ইসলাম বলেন, উমামা ফাতেমা নামক একজন গণঅভ্যুত্থানের নেত্রীর প্রতি গণমাধ্যমকর্মীদের ক্ষোভ ও বয়কটের কারণ হলো, ডিজিটাল মিডিয়ার বিরুদ্ধে তার করা নেতিবাচক মন্তব্য। তার করা মন্তব্যে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টাররা, মর্মাহত হয়েছেন। আমরা উমামার কাছে থেকে ভুল স্বীকার ও ক্ষমা চাওয়ার দাবি করছি। তা না হলে আমরা তার অনুষ্ঠানগুলো ধারাবাহিকভাবে বয়কট করে যাবো। সবার উচিত গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত সম্মান ও গণতান্ত্রিক অধিকারের গুরুত্ব দেওয়া।
এমআরএ-এর সাধারণ সম্পাদক জানান, জুলাই অভ্যুত্থানের নেত্রী উমামা ফাতেমাকে আমরা গণমাধ্যমকর্মীরা সম্মান করি। কিন্তু, তিনি মোজো সাংবাদিকদের নিয়ে যে কটুক্তি করেছেন তার জন্য অবিলম্বে মোজো সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ভবিষ্যতের সাংবাদিকদের নিয়ে এমন মন্তব্য থেকে বিরত হতে থাকবে।