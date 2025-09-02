সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দীঘির জায়গায় প্রভার আগমন

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৮
প্রার্থনা ফারদিন দীঘি ও সাদিয়া জাহান প্রভা। ছবি: কোলাজ ইত্তেফাক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে সরকারি অনুদানে নির্মিতব্য ‘দেনা-পাওনা’র নিরুপমা চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল প্রার্থনা ফারদিন দীঘির। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে অভিনয় করা হচ্ছে না হালের এই ক্রেজ তারকার। জানা যায়, দীঘির পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভাকে। 

এর কারণ হিসেবে নির্মাতা জানিয়েছেন, দীঘি সময় দিতে না পারায় এমনটি হয়েছে। 

কিন্তু বারবার কেন সিনেমা থেকে বাদ পড়ছেন এই অভিনেত্রী। সেই প্রশ্নই এবার উঠছে সিনেপ্রেমী দর্শকদের কাছে।

এবারই প্রথম নয়, এর আগেও দীঘির সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে। আলোচিত ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমায় তাকে বাদ দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে নেওয়া হয় তমা মির্জাকে। 

এছাড়া গত ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘টগর’ সিনেমায় দীঘির বদলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় পূজা চেরিকে। এবার ‘দেনা পাওনা’ থেকে বাদ পড়লেন তিনি। 

সিনেমা থেকে দীঘির বাদ পড়া প্রসঙ্গে সম্প্রতি পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী বলেন, ‘দেনা-পাওনা’ সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন দীঘি। কিন্তু এতে কাজের জন্য সময় দিতে পারেননি তিনি। তাই নিরুপমা চরিত্রে প্রভাকে নেওয়া হয়েছে।

দীঘির বিরুদ্ধে অসহযোগিতামূলক আচরণ এবং অপেশাদারত্বের অভিযোগ তুলেছিলেন ‘টগর’ সিনেমার পরিচালক আলোক হাসান। ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমায় বাদ দেওয়ার সময়ও দীঘি অপেশাদার বলে অভিযোগ আনেন পরিচালক রায়হান রাফী। 

এ প্রসঙ্গে ‘দেনা পাওনা’র পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী বলেন, না, এখানে তেমন কোনো বিষয় নেই। আমার সঙ্গে সবার সম্পর্ক ভালো। দ্বন্দ্বের প্রশ্নই আসে না। দীঘি শুধু সময় দিতে পারেননি, এতটুকুই। আমরা ওকে মিস করেছি। প্রভা অভিনয় করছেন নিরুপমা চরিত্রে। তার বিপরীতে কলকাতার এক ম্যাজিস্ট্রেট ও জমিদারের ছেলে চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামনুন ইমন।

 

ইত্তেফাক/পিএস

