সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দিল্লি থেকে পুনরায় সক্রিয় সিআরআই

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২১
ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগ-সমর্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন (সিআরআই) আবারও সক্রিয় হয়েছে বলে দাবি করেছে একাধিক সূত্র। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির অভিজাত লুটিয়েন্স জোনের একটি দোতলা ভবন থেকে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব এখন নাকি সামলাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক (ছুটিতে থাকা) সায়মা ওয়াজেদ পুতুল।

সূত্রগুলোর দাবি, সিআরআই বর্তমানে মূলত তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করছে—অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণ করা, আগামী জাতীয় নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করা এবং বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি’র মতো বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা।

অভিযোগ রয়েছে, এ উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ভিডিও, ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে তথ্যযুদ্ধ চালানোর অভিযোগও উঠেছে।

প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব আগে সামলাতেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। তবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ায় আইনি জটিলতার কারণে এখন আর সেই দায়িত্ব পালন করছেন না বলে জানা গেছে। নতুন করে দায়িত্ব পেয়েছেন সায়মা ওয়াজেদ। এছাড়াও শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকসহ শেখ পরিবারের একাধিক সদস্য প্রতিষ্ঠানটির ট্রাস্টি বোর্ডে রয়েছেন।

২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত সিআরআই শুরুতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে কাজ করলেও বাস্তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে গোপনে পরিচালিত হতো বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম থমকে গেলেও, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আবারও জোরদার হয়েছে বলে দাবি করছে সংশ্লিষ্টরা।

বর্তমানে সিআরআইকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এসব অভিযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এ কাজে প্রজন্ম ৭১, মঞ্চ ৭১, ব্রিগেড ৭১, নিউক্লিয়াস ৭১, মুক্তিবাহিনী ৭১, হিস্টোরি অব আগস্ট, নয়া সংগ্রাম ২৫, প্রত্যাবর্তনস-০২, বঙ্গবন্ধু-৭১ এবং জয়বাংলা ব্রিগেডসহ এরকম শতাধিক ফেসবুক আইডি, ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলকে প্রোপাগান্ডা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

জাতীয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন টিআই চেয়ারম্যান

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, কমতে পারে তাপমাত্রা

রংধনু গ্রুপের মালিকের বিলাসবহুল হোটেলসহ ৩৩ কোটি টাকা ক্রোক

সোনার দাম আবারও বাড়ল, ভরি ছাড়াল ১ লাখ ৭৫ হাজার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পর্যটন ছাড়া সব ধরনের ভিসা দিচ্ছে ভারত

‘মবকারীরা’ ৩০০ আসনে ভাগ হয়ে যাবে, সুবিধা করতে পারবে না: মার্কিন দূতকে সিইসি

৩৮ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ, সহকারী কর কমিশনার বরখাস্ত

ব্যবসার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে চাই: বাণিজ্য উপদেষ্টা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng