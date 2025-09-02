সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
রাজনীতির আকাশে কালো মেঘ ধরেছে: শাহজাহান

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩১
রাজনীতির আকাশে কালো মেঘ ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহজাহান। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) নোয়াখালীর মাইজদীতে জেলা বিএনপি আয়োজিত দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশ এতো পরিষ্কার নয়। বিভিন্ন ভাবে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের কারণে রাজনৈতিক আকাশেও মেঘ ধরেছে। নির্বাচন নিয়ে কথা উঠেছে। বাংলাদেশের জনগণ যেহেতু বিএনপির সঙ্গে আছে। শুধু বিএনপি নয়, জনগণ আগামী দিনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নিবে।’

নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি, রাজনৈতিক শিক্ষা নিতে পারি। তাহলে ওই রাজনৈতিক আকাশের মেঘ কোন কাজে আসবে না। আকাশের মেঘ, আকাশে উড়ে চলে যাবে। রাজনৈতিক ভাবে সকল কিছু হবে। এমপি,মন্ত্রী বিএনপির কর্মীদের কাছে বড় নয়। তাদের কাছে বড় হলো জিয়াউর রহমানের আদর্শ। দেশের মানুষও শহীদ জিয়ার আদর্শকে পছন্দ করে।’

মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘শহীদ জিয়া বিএনপি গঠন করে দেশের মানুষকে বহুদলীয় গণতন্ত্র উপহার দিয়েছেন। এখন তার ছেলে আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সেই আদর্শে সবাইকে অনুপ্রাণিত করছেন। বাংলাদেশে এমন কোনো শক্তি নেই শহীদ জিয়ার এ আদর্শকে ধ্বংস করবে।’

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘তিনি এ দল করেছেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরুপ। বাংলাদেশের ভূখন্ডে কোন আধিপত্য শক্তি যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে। দেশকে উন্নয়নের পথে নেওয়ার জন্য। আর ছাত্রদল করেছে ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরী করার জন্য।’

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলোর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মো.হারুনুর রশীদ আজাদের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- বিএনপির চেয়ারপার্সেনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক, বিএনপির চট্রগ্রাম বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ হারুন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এ বি এম জাকারিয়া, গোলাম হায়দার বিএসি, ফোরকান ই আলম, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মানবাধিকার বিষয়ক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আবু সায়েম, জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আবদুর রহমান প্রমূখ।  

এ সময় নোয়াখালী জেলা বিএনপির সদস্য এডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল আজিম সুমন, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন খান, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সভাপতি সাবের আহমদ, জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য গোলাম মোমিত ফয়সাল উপস্থিত ছিলেন।

