সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাসচাপায় নারীর মৃত্যু, পালিয়েছে চালক

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৫
দুর্ঘটনা কবলিত বাসটি জব্দ করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার পূর্বধলায় বাসচাপায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনার পর ঘাতক বাসটি জব্দ করা হলেও পালিয়েছে চালক-হেলপার।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি সড়কের উপজেলার বড় ইলাশপুর (চৌরাস্তা) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহত নারীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তার পরনে বোরকা ছিল।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনাস্থলের মাত্র ১০০ গজ দূরেই একটি বাস কাউন্টার অবস্থিত। সেখানেই যাচ্ছিল বাসটি। পথে বড় ইলাশপুর চৌরাস্তা এলাকায় পথচারী এক নারীকে চাপা দেয় বাসটি। এর আগে সকালে ময়মনসিংহ থেকে বিরিশিরিগামী (ঢাকা মেট্রো চ-৮৮৪৩) যাত্রীবাহী বাসটি রওনা দেয়।

পূর্বধলা থানার ওসি মো. নুরুল আলম বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘাতক বাসটি জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার পর বাসচালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। নিহত নারীর নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মৃত্যু মরদেহ উদ্ধার সড়ক দুর্ঘটনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বগুড়ায় নিজ বাড়িতে মিললো নারীর হাত-পা বাঁধা মরদেহ

খুলনায় নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ জনের মৃত্যু

একসঙ্গে সাগরে ভেসে যাওয়া ২ বন্ধু সৈকতে ফিরলো লাশ হয়ে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

একে একে না ফেরার দেশে একই পরিবারের ৭ জন

বালিশ চাপায় ২ বছরের শিশুকে হত্যার অভিযোগে মা আটক

বাসার সামনেই পড়ে ছিল নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত মরদেহ

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে ৪ বাসের সংঘর্ষে আহত ২০

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng