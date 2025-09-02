সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাতেই অস্ত্রপচার, দোয়া চাইলেন মেঘমল্লার বসু

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৯
মেঘমল্লার বসু

শারীরিক সুস্থতার জন্য রাজনৈতিক শত্রু-মিত্র সকলের দোয়া ও আশীর্বাদ চাইলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী মেঘমল্লার বসু।

মঙ্গলবার (০২ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক দেওয়া এক পোস্টে এ কথা বলেন তিনি। 

পোস্টে তিনি বলেন, যে ভয়টা পাচ্ছিলাম সেটাই সত্য হল। শরীর বিট্রেই করলো। আজ রাতে এপেন্ডিক্স অপারেশন। সশরীরে আর মনে হয় ক্যাম্পেইন করতে পারব না। সরল অপারেশন এমনিতে। কিন্তু ডাক্তার কোনোভাবেই দেরি করতে রাজি নন। অবস্থা নাকি ইতিমধ্যেই বেশ খারাপ। রাজনৈতিক শত্রু-মিত্র সকলের দোয়া, আশীর্বাদপ্রার্থী।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

রাজনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘এর চেয়ে জঘন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগে দেখিনি’

রুমমেটকে টিউবলাইট দিয়ে আঘাত, ডাকসুর ভিপিপ্রার্থী জালাল হল থেকে বহিষ্কৃত

ডাকসুতে স্বাধীন পর্যবেক্ষক ও সিসিটিভির ব্যবস্থা করতে হবে: সাদিক কায়েম

ঢাবির হলে সব ধরনের প্রকাশ্য ও গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ: প্রক্টর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাবির হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে: উপাচার্য

রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে কমিটি দিল ছাত্রদল, চুয়েটে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ঢাবিতে বহিষ্কৃত নেতার পক্ষে লিখে বহিষ্কার হলেন আরেক ছাত্রদল নেতা

ফ্যাসিবাদবিরোধী সব শক্তিকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের দাবি ইনকিলাব মঞ্চের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng