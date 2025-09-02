সরকারি অনুদানের ‘দেনা পাওনা’ সিনেমায় প্রভা ও শিশুশিল্পী পিউষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প অবলম্বনে ‘দেনা পাওনা’ নামের নতুন একটি সিনেমা নির্মাণ করছেন পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এ সিনেমার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভার।
এর আগে বেশ কয়েকবার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পেলেও কখনো রাজি হননি প্রভা। এবার রবীন্দ্রনাথের গল্পেই শুরু হচ্ছে তার চলচ্চিত্রযাত্রা। শনিবার (৩০ আগস্ট) গাজীপুরের হোতাপাড়ায় একটি শুটিং স্পটে শুটিংয়ে অংশ নেন তিনি। সিনেমাটিতে নিরুপমার চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রভা। তার বিপরীতে রয়েছেন চিত্রনায়ক মামনুন হাসান ইমন।
এদিকে ‘দেনা পাওনা’ সিনেমায় শিশুশিল্পী হিসেবে তোতনের চরিত্রে অভিনয় করছেন পিউষা চৌধুরী গুনগুন। শিশু নৃত্যশিল্পী হিসেবে দেশে এবং দেশের বাইরে দর্শকদের মন জয় করেছেন পিউষা। আর সেই জনপ্রিয়তার সুবাদেই এবার পা বাড়িয়েছেন বড় পর্দায়।
সিনেমার গল্পে ইমনকে দেখা যাবে কলকাতায় কর্মরত এক ম্যাজিস্ট্রেটের চরিত্রে, যিনি জমিদার পরিবারের সন্তান। আর প্রভা অভিনয় করছেন গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নিরুপমার ভূমিকায়। বিয়ের পণ দিতে না পারায় নিরুপমার বাবার আত্মহত্যা এবং এর পরবর্তী করুণ ঘটনার আবর্তনেই এগোবে কাহিনি।
চলচ্চিত্রে অভিষেক প্রসঙ্গে প্রভা বলেন, ‘অনেকবার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ এলেও নানা কারণে করতে পারিনি। কখনো শেষ মুহূর্তে বাদ পড়েছি, কখনো পারিবারিক কারণে রাজি হইনি। তবে অনেক আগেই এই সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আগেভাগে জানাতে চাইনি, পলিটিক্সের ভয়ে। অবশেষে শুটিংয়ে অংশ নিয়ে আনন্দের খবরটি সবাইকে জানালাম।’
পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী বলেন, ‘আমার দুটি বিষয় নিয়ে আলাদা টান আছে- মুক্তিযুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের গল্পে সিনেমা নির্মাণ করেছি। এবার রবীন্দ্রনাথের গল্পে নির্মাণ করছি ‘দেনা পাওনা’। আশা করি দর্শকদের ভালো একটি সিনেমা উপহার দিতে পারব।’
মিরন মহিউদ্দিনের চিত্রনাট্যে নির্মিত এ সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন চিত্রনায়ক অভি, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, অনন্ত হিরা, ইরা শিকদার, সুমনা সোমা, মান্নাত, সাব্বির আহমেদ, সিনথিয়া প্রমুখ। সঙ্গীতায়োজন করছেন সংগীত পরিচালক শেখ সাদী খান।