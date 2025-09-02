তামিমের পাল্টা প্রশ্ন, ‘আর কত অ্যাটাকিং চাচ্ছেন’

টানা দুই জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১৩৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে ৩৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পায় টাইগাররা। আর দ্বিতীয় ম্যাচে ১০৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ৪১ বলে হাতে রেখে ৯ উইকেটের জয় তুলে নেয় স্বাগতিকরা।
টানা দুই ম্যাচেই বেশ আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে বাংলাদেশ। তবুও বাংলাদেশ দল যথেষ্ট ‘অ্যাটাকিং’ খেলছে কিনা, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। আর এমন প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের পাল্টা প্রশ্ন করেছেন টাইগার ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দ্বিতীয় ম্যাচে ৪০ বলে ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন তানজিদ তামিম। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের অ্যাটাকিং খেলা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এই টাইগার ওপেনার বলেন, ‘আমরা তো অ্যাটাকিং ক্রিকেটই খেলছি। আর কত অ্যাটাকিং চাচ্ছেন?’
তিনি আরও বলেন, ‘পুরো দলকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। যে যার মতো খেলতে পারবে। যার যে ভূমিকা আছে সেটা কীভাবে মাঠে এক্সিকিউট করবে এটা টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে সবাইকে বলা আছে।’
এ সময় নিজের ব্যাটিং প্রসঙ্গে তানজিদ তামিম বলেন, ‘অতীত তো অতীত। সবসময় নতুনভাবে শুরু করার চেষ্টা করি। আপনারাও দেখেছেন উইকেট আজ কেমন আচরণ করছিল। বল টার্ন করছিল, বাউন্স করছিল। উইকেট অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছি। এরকম কোনো কিছু না। যে প্ল্যানে এগিয়েছি, যেটা ভালো মনে হয়েছে, সেই প্ল্যানে সফল হয়েছি।’
অতীতের তুলনায় এখনকার ড্রেসিংরুমে স্বাধীনতা বেশি কিনা- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘অতীতে তো আমি ছিলাম না ড্রেসিংরুমে। টি-টোয়েন্টিতে সবার রোল দেওয়া আছে, সেভাবে ফ্রিডমও দেওয়া আছে। মাঠে রোল এক্সিকিউশনটাই ইম্পরট্যান্ট। অবশ্যই ফ্রিডম আছে।’