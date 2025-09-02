রাশিয়ার দুটি অত্যাধুনিক এমআই-৮ হেলিকপ্টার ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

ইউক্রেন দাবি করেছে যে, তারা অধিকৃত ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার দুটি অত্যাধুনিক এমআই-৮ হেলিকপ্টার এবং একটি টাগবোট ধ্বংস করেছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (এইচইউআর) এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে বলে কিয়েভ ইনডিপেনডেন্ট-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সি্মফেরোপল থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার (প্রায় ৮ মাইল) দূরে অবস্থিত হাভার্ডিসকে সামরিক বিমান ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়ে আনুমানিক ২০-৩০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের হেলিকপ্টারগুলো ধ্বংস করা হয়। এছাড়া, সেভাস্তোপল উপসাগরে অবস্থানকালে বিইউকে-২১৯০ নামের একটি সামরিক টাগবোটকে ইউক্রেনীয় গোয়েন্দারা সরাসরি অভিযানের মাধ্যমে আক্রমণ করে।
এমআই-৮ একটি সোভিয়েত নির্মিত বহু-ব্যবহারের পরিবহন হেলিকপ্টার, যা রাশিয়ার সেনাদের চলাচল, পণ্য সরবরাহ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি সশস্ত্র যুদ্ধ মিশনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, বিইউকে-২১৯০ টাগবোটটি বন্দর ও উপসাগরে নৌ অভিযানে সহায়তা করে এবং এটি রাশিয়ার একটি বিশেষ নৌ ইউনিট দ্বারা পানির নিচে অভিযান পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হতো। এইচইউআর জানিয়েছে, টাগবোটের এই ক্ষতির ফলে রাশিয়ান অভিজাত ইউনিটের যুদ্ধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত হয়েছে।
এছাড়াও, ইউক্রেনীয় স্পেশাল অপারেশন ফোর্সেস জানিয়েছে যে, তারা পশ্চিম ক্রিমিয়ার সাকি বিমানবন্দরে একটি রাশিয়ান এস-৩০০ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রাডারও ধ্বংস করেছে।