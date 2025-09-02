বর্তমান প্রজন্মের ঢালিউড চিত্রনায়িকা রাজ রিপা। অভিনয়ে নাম লেখানোর আগে জাতীয় ব্যাডমিন্টন দলের (অনূর্ধ্ব-১৮) সদস্য ছিলেন তিনি। খুলনা বিভাগে চ্যাম্পিয়নও হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাডমিন্টনকে বিদায় জানিয়ে রূপালি জগতে নাম লেখান। অভিনয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত নানা ঘটনায় একাধিকবার আলোচনায় এসেছেন।
সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে রাজ রিপা অভিনীত ‘ময়না’ সিনেমাটি। তবে ‘মুক্তি’ নামের অপর একটি সিনেমায় কাজ করতে গিয়ে পরিচালক ইফতেখার চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন এই অভিনেত্রী। একইসঙ্গে ক্ষোভ থেকে নিজেকে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি থেকে সরিয়ে নেয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি।
পরিচালকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুকের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন রাজ রিপা।
অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘খুব দ্রুত সবাইকে ছেড়ে চলে যাবো, এই ইন্ডাস্ট্রি আমার মতো বোকা মানুষের জন্য না। একা একা ৭ বছরের পথ পাড়ি দিয়েছি। ভালো-মন্দ সবকিছু দেখেই সিদ্ধান্ত নিলাম। আলহামদুলিল্লাহ কারো সাথে না বেইমানি করেছি, না কাউকে ঠকিয়েছি, শুধু ঠকেই গেলাম। কারো কাছে এক টাকা দেনা নাই, কিন্তু পাওনাদার হিসাবে পরিচালক ইফতেখার চৌধুরীর কাছে কিছু হিসাব বাকি আছে। হয়তো তিনি আমার ঋণ শোধ করবেন আর নয়তো গায়ের জোরে নিজেকে সরিয়ে নিবেন।’
রিপা আরও লেখেন, ‘৪ বছর ধরে আমার পরিশ্রমের প্রজেক্ট এই ‘মুক্তি’ সিনেমা নিয়ে মানসিক যে যন্ত্রণা পেয়েছি, টাকা ও সময়ের জন্য। আমার জায়গায় অন্য মেয়ে হলে সুইসাইড ছাড়া কিচ্ছু ভাবতো না। বারবার ডিপ্রেশনে পড়ে ও একা একা উঠে দাঁড়িয়েছি মনের জোরে। আর কত অপেক্ষা করবো, আর কতো ধৈর্য্য ধরতে হবে আমার?’
পরিচালক ইফতেখার চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন, ‘এখন ‘মুক্তি’ সিনেমার বাকি কাজ শেষ করার জন্য সিনেমার স্পন্সরের জন্য মেন্টালি প্রেসার নিতে পারছি না। একটা সিনেমার স্পন্সর আনার দায়িত্ব পরিচালকের, আমার- আর্টিস্টের- না। তবুও চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। আমাকে নায়িকা বানানোর স্বপ্ন দেখিয়ে শুধু নিজের আখের গুছিয়ে গেলেন, আমার জন্য কিছুই করলেন না। তবুও কি করতে পারলেন তিনি? ৮ বছরে ‘মুক্তি’ ছাড়া কোনো সিনেমা নেই। তার শেষ কাজ একটা বিউটি প্রোডাক্টের ইভেন্ট করা, সেটা তাও আমার এনে দেওয়া। শুধু তার অসুস্থতার বাহানায় আটকে আছে সব। সাথে আমিও অসুস্থ হয়ে পড়ছি মেন্টালি।’
অভিনেত্রী আরও লেখেন, ‘জাজ মাল্টিমিডিয়ার ‘ময়না’ সিনেমা রিলিজে তাও নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছি। কিন্তু এইবার সিনেমা করার শখ সত্যিই মিটে গেছে। পরিচালককে রেগে কিছু বলতে গেলে বলে সিনেমার হার্ডডিস্ক নষ্ট করে ফেললে নাকি কিছুই করার থাকবে না। আমার সিনেমায় আমাকে হুমকি।’
সবশেষে রাজ রিপা লেখেন, ‘কি করবো? কার কাছে বিচার চাইবো? মরতে তো হবে, বিচার আল্লাহ করবেন তাইনা। আল্লাহর কাছে বেইমানির জবাব তুলে রাইখেন। ভাগ্যিস নিজে নিজে কিছু কাজ করে মনের শখগুলো পূরণ করছিলাম। তবুও আজকের পর থেকে আর না। এই শহর ছেড়ে সত্যিই চলে যাবো। এই শহরের পরিচিত মানুষগুলোকেও আর চিনতে চাই না। সত্যিই এই ইন্ডাস্ট্রি আমার জন্য না। আমার অনেক রাগ, আর এর জন্য যদি কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি মাফ করে দিয়েন। নিজের সাথে নিজের স্বপ্নকে মাটি চাপা দিলাম। আমার মতো এমন অসংখ্য স্বপ্নবাজরা এভাবেই হেরে যায় বেইমানের কাছে।’
প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে ‘দহন’ সিনেমায় একটি ছোট চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেন রাজ রিপা। এরপর ইফতেখার চৌধুরী পরিচালিত ‘মুক্তি’ সিনেমায় অভিনয় করেন। সিনেমাটির নামভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি। অভিনয় করেছেন ‘ময়না’, ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’ সিনেমাতেও। হুমায়ুন আজাদের ‘১০,০০০ এবং আরও ১টি ধর্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ওয়েব ফিল্ম ‘রক্ষা’-তে অভিনয় করেছেন তিনি।
সিনেমা ছাড়াও বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন রাজ রিপা। মুঠোফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোনের বিজ্ঞাপনে সাকিব আল হাসানের সঙ্গে দেখা গিয়েছে এই তারকাকে।