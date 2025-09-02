সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পরীর স্নিগ্ধতায় জয়া প্রদার কথা মনে পড়ে যায়

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৭
পরীমণি। ছবি: কোলাজ ইত্তেফাক

চিত্রনায়িকা পরীমণি যেন এক স্বপ্নসুন্দরী। মাঝেমধ্যেই দারুণ সব ছবি স্যোশার মিডিয়ায় প্রকাশ করে ভক্তদের মুগ্ধ করেন তিনি। এবার দেশিয় ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়িতে স্নিগ্ধ রুকে হাজির হলেন এ তারকা।

জামদানির আভিজাত্যে ভিন্ন মাধুর্যতায় ধরা দিয়েছেন পরী।

পরীমণি জামদানির ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছেন সোনালী রঙ। সঙ্গে সোনার নান্দনিক ডিজাইনের গয়না যেন পরীর রূপের আভিজাত্যকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

পরীর নতুন এই লুকের ছবি দেখে নেটিজেনরা দারুণ সব মন্তব্য করছেন। 

কেউ বলছেন, পরী নাকি বলিউডের কিংবদন্তিতূল্য অভিনেত্রী জয়া প্রদার তরুণ বেলাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

 
জয়া প্রদা শুধু বলিউড নয়, দক্ষিণ ভারতের সিনেমাতেও সুপারস্টার খ্যাতি পেয়েছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজিত সিনেমা ‘আমি সেই মেয়ে’তে তিনি ঢালিউডের কিংবদন্তি নায়ক আলমগীরের বিপরীতে অভিনয় করেছেন। এই জুটির ‘আগুনের দিন শেষ হবে একদিন’ গানটি কালজয় করেছে।

যাই হোক, ফেরা যাক পরীমণির কাছে। তার আজকের সাজ দেখে আরেকজন মন্তব্য করেছেন, কলকাতার লেডি সুপারস্টার শুভশ্রী গাঙ্গুলির মতো দেখাচ্ছে। পরীর এই লুকটি তৈরি করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় মেকাপশিল্পী জাহিদ খান। ছবি তুলেছেন এমএইচ বিপু।

জাহিদ খান বলেন, ‘পরীমনিকে ক্লাসিক ঐতিহ্যবাহী বাঙালি লুকে অসাধারণ লাগছে। তার কোমল চেহারা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে সোনালী জামদানি শাড়ি, মার্জিত সোনার গয়না এবং চুলে সাদা জুঁই ফুলের সাথে।’

