সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আওয়ামী লীগ ফিরলে কেউ ছাড় পাবে না : রাশেদ খান

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৩
ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগ ফেরত আসলে কেউ ছাড় পাবে না বলে মন্তব্য করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে দেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশন টক শোতে অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

রাশেদ খান বলেন, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অস্থিতিশীল করতে আওয়ামী লীগ এবং তাদের অঙ্গসংগঠনগুলো কাজ করছে । এভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করার নানা ধরনের চক্রান্ত সৃষ্টি হবে।

তিনি বলেন, আমরা রাজনীতি করি, যে কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু আমরা তথ্যপত্র পাই।

রাশেদ খান বলেন, আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি (জাপা) যদি ফিরে আসে, তাহলে আপনি মনজুর আল মতিন (উপাস্থাপক) আপনার অবস্থা কী হবে? জুলাই আন্দোলনে আপনি যে ভূমিকা রেখেছেন আপনার কী হবে, আমরা যে আন্দোলন করেছি আমাদের কী হবে?

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যদি ফিরে আসে কেউ কিন্তু ছাড় পাবে না। এ জন্য আমাদের কনসার্নটা হলো, আওয়ামী লীগ বা তাদের দোসরদের আমরা যেভাবে গণ-অভ্যুত্থানে প্রতিহত করেছি, ঠিক একইভাবে তাদের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমটা প্রতিহত করা। অন্যথায় এই দেশে আবারও আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ফিরবে। জাতীয় পার্টির মতো ফ্যাসিবাদ ফিরবে এবং আরেকটা গণহত্যা পরিচালিত হবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা প্রসঙ্গে গণ-অধিকার পরিষদের এই নেতা বলেন, আমার কাছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষটাকে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। এটা সংঘর্ষ নাকি আওয়ামী লীগ একটা সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়েছে তাদের নেতাকর্মীদের মাধ্যমে।

এছাড়াও দেশ অস্থিতিশীল করতে আওয়ামী লীগ অর্থনৈতিক ফান্ড পাচ্ছে- এমন তথ্য তুলে ধরেছেন রাশেদ খান।

গণমাধ্যম ও বিএনপির সিনিয়র নেতাদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, এস আলম গ্রুপ দেশকে আনস্টেবল করতে আওয়ামী লীগকে আড়াই হাজার কোটি টাকা দিয়েছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

আওয়ামী লীগ রাজনীতি জাতীয় পার্টি গণ অধিকার পরিষদ রাশেদ খাঁন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুলিশ কারও কথা শোনে না, সরকার বলে কিছু আছে

এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম

হত্যার উদ্দেশ্যেই নুরকে আঘাত করা হয়: মির্জা ফখরুল

নুর ও খন্দকার লুৎফরকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছাত্রদলের প্রেস বিজ্ঞপ্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন: ছাত্রশিবির

রাজনীতির আকাশে কালো মেঘ ধরেছে: শাহজাহান

নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তারেক রহমান: আমির খসরু

আমাদের যেটা প্রাপ্য, সেটা ঘুষ দিয়ে পেতে হয়: তাসনিম জারা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng