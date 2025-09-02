সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চবিতে স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় ১ হাজার জনের বিরুদ্ধে মামলা

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৯
চবিতে স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাম-না-জানা প্রায় ১ হাজার ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম।

তিনি ইত্তেফাককে বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাটহাজারী থান মামলা দায়ের করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান বাদী হয়ে নাম জানা ৯৮ জন ও অজ্ঞাতনামা ৮শত থেকে ১হাজার জনের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছে। 

এছাড়া, ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তরে থাকা দেশীয় অস্ত্র লুটের অভিযোগে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে প্রশাসন।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ ক্যাম্পাস চবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চবি প্রশাসনের পদত্যগের দাবিতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ 

জাকসু নির্বাচনকে ঘিরে উৎসবমুখর জাবি ক্যাম্পাস

রিটকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণে’র হুমকিদাতা শিক্ষার্থীর শাস্তি দাবি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের

ডাকসু প্রার্থীকে ‘শিবির নেতার’ গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে কর্মসূচি দিল ছাত্রদল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছাত্রদল নিজেদের দায় এড়াতে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে: শিবির

রিটকারীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি, পরে ক্ষমাপ্রার্থনা

উমামা ফাতেমা বসতেই বুম সরিয়ে নিলেন মোজো সাংবাদিকরা

চবিতে সংঘর্ষ : ১৪৪ ধারা জারি থাকছে মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng