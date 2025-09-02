চবিতে স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় ১ হাজার জনের বিরুদ্ধে মামলা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাম-না-জানা প্রায় ১ হাজার ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম।
তিনি ইত্তেফাককে বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাটহাজারী থান মামলা দায়ের করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান বাদী হয়ে নাম জানা ৯৮ জন ও অজ্ঞাতনামা ৮শত থেকে ১হাজার জনের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এছাড়া, ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তরে থাকা দেশীয় অস্ত্র লুটের অভিযোগে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে প্রশাসন।