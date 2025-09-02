সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্প যথাসময়ে শেষ করতে হবে: সিনিয়র সচিব

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৮

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত এবং যথাসময়ে কাজ শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এএসএম সালেহ আহমেদ।

মঙ্গলবার(২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ভূমি ভবনের সভাকক্ষে ১৫৫তম এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এএসএম সালেহ আহমেদ।

এ সময় তিনি নিবিড় মনিটরিং ও টিমওয়ার্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আর প্রকল্প পরিচালকরাও প্রকল্পগুলোর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, মাসভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকরা নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। এসময়  রাজশাহী জেলার নবীনগর মৌজার সম্পন্ন হওয়ার এরিয়া সার্ভের কার্যক্রম তুলে ধরেন কোরিয়ান প্রতিনিধবৃন্দ। এই কার্যক্রমে এয়ার ক্রাফট ও ড্রোন ব্যবহার করে করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্প ছয়টি, মোট প্রকল্প ব্যয় ৪৫৬.১৯ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০২৫-২৬ ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প ১২৮.০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪টি সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল জুলাই-২০২০ থেকে জুন-২০২৬ পর্যন্ত। ডিজিটাল জরিপের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এর ব্যয়: ১১৬০.৭৫৫৩ কোটি টাকা (জুলাই ২০ জুন ২৭)। এ অর্থবছরে বরাদ্দ এডিপি: ১২৬.৩৮ কোটি টাকা। মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প এর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩৭.৬০ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে বরাদ্দ ৯০ কোটি টাকা।

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (ইডিএলএমএস) মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৮৩.৫১ লাখ টাকা। এ অর্থবছরে বরাদ্দ মোট ৬৬.০১ কোটি, পিএল ৩৯.৯২ কোটি, জিওবি ২৬.০৯ কোটি টাকা)। ডিজিটাল জরিপের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৬০.৭৫৫৩ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে বরাদ্দ ১২৬.৩৮ কোটি টাকা। সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্প এর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫৯২.৬২ কোটি টাকা। ১৩৩৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ। এ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ১৫০.০০ কোটি টাকা।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহের সংস্কার ও মেরামত প্রকল্প এর ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৮,৯৭৪৭ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে বরাদ্দ ৬.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত।

সভায় আরো উপস্থিত ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান(সচিব) এজেএম সালাউদ্দিন নাগরী;ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: সাইদুর রহমান;মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) মো: শরিফুল ইসলাম; অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমানসহ মন্ত্রণালয়েল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

ভূমি মন্ত্রণালয়

