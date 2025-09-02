সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাতীয় পার্টিকে রক্ষা করা বিএনপির কাজ নয়: রিজভী

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২১

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠায় সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করেছে জাতীয় পার্টি। যারা ফ্যাসিবাদকে সহায়তা করেছে তাদের প্রোটেকশন দেওয়ার কাজ বিএনপির নয়।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, বিগত দিনে জাতীয় পার্টির অবস্থান ও কর্মকাণ্ডে প্রমাণ হয় এটি ভারতের কোনো রাজনৈতিক দল নাকি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল।

তিনি বলেন, ‘জাতীয় পার্টি হচ্ছে সে দল যারা বিএনপির ইলিয়াস আলীসহ অনেক নেতাকর্মী গুম ও নির্যাতনের দলের সহযোগী। ফ্যাসিবাদের সাথে জড়িত সবার বিচার করতে হবে।’

আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা লুটপাটের টাকায় দেশ অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে উল্লেখ করে তাদের প্রতিহত করতে জনগণকে আহ্বানও জানান বিএনপির এই নেতা।

উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগের সহযোগী দাবি করে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি জানায় জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তবে দাবিকে অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

