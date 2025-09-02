সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাকৃবিতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৫
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ এবং পুরো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের লক্ষ্যে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. মো. হেলাল উদ্দীন স্বাক্ষরিত একটি জরুরি আদেশ নামায় এ তথ্য জানানো হয়।

তবে গঠিত তদন্ত কমিটিতে শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগতদের হামলার তদন্তের বিষয়ে কিছু উল্লেখ না থাকায় ক্ষোভ জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

বাকৃবির মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম সরদারকে সভাপতি করে এবং সংস্থাপন-২-এর ডেপুটি রেজিস্ট্রার ড. মো. মঞ্জুর হোসেনকে সদস্য সচিব করে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া, কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের ড. মোহাম্মদ গোলজারুল আজিজ, কৃষি রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী ফরহাদ কাদির, কৃষি অর্থসংস্থান ও ব্যাংকিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আক্তারুজ্জামান খান এবং পূর্ত বিভাগ-১-এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুহ. এনামুল হক।

এ বিষয়ে বাকৃবি প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আলীম বলেন, ৩১ আগস্টের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তদন্ত কমিটি তদন্ত করে দেখবে। যদি কেউ দোষী হয়, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পশুপালন অনুষদের আন্দোলনরত শিক্ষার্থী মো. শিবলী সাদী বলেন, তদন্ত কমিটির নোটিশে শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগত দিয়ে হামলা এবং যেসব শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর শারীরিক আঘাত করা হয়েছ। এ বিষয়ে কোনো তদন্ত হবে কিনা সেটি উল্লেখ নাই। তাই এই কমিটির কাজের পরিধি পুনর্গঠন করতে হবে, নতুবা এই কমিটির রিপোর্ট সুষ্ঠু ও বাস্তবসম্মত হবে বলে মনে করি না।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

হামলা তদন্ত কমিটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোনো অন্যায় করিনি, ক্ষমা চাইব কেন: বাকৃবি উপাচার্য

উপাচার্যকে ক্ষমা চাইতে বললেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা, অন্যথায় ‘কঠোর আন্দোলন’

বাকৃবিতে স্লোগান— ‘কথায় কথায় হল ছাড়, হল কি তোর বাপ-দাদার’

চবি, বাকৃবিতে হামলার প্রতিবাদে শাবিতে মশাল মিছিল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা , সকাল থেকে হল ছাড়ছেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা

অনির্দিষ্টকালের জন্য বাকৃবি বন্ধ ঘোষণা

এবার বাকৃবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগতদের হামলা

বাকৃবিতে উপাচার্যসহ দুই শতাধিক শিক্ষক অবরুদ্ধ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng