মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘যদি অপরাধী হতাম তাহলে চুপচাপ থাকতাম, স্ট্যাটাস দিই আর গালি শুনি’

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২২
অভিনেতা ও উপস্থাপক শাহরিয়ার নাজিম জয়। ছবি: সংগৃহীত

নাটক ও চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ অভিনেতা শাহরিয়ার নাজিম জয়। পাশাপাশি করেন অনুষ্ঠান সঞ্চালনাও। অভিনয় আর উপস্থাপনা ছাড়াও নানা বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে সরব থাকতে দেখা যায়। মনের ভেতরে যে কথা থাকে, সে কথা তিনি অকপটে মানুষের সামনে তুলে ধরেন নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে। তবে তার সেসব স্ট্যাটাস প্রায়শই বিতর্ক আর সমালোচনার জন্ম দেয়।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) শাহরিয়ার নাজিম জয় তার ভেরিফায়েড ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। অভিনেতার এ পোস্ট নিয়েও চলছে সমালোচনা।

জয় লেখেন, ‘যদি অপরাধী হতাম তাহলে চুপচাপ থাকতাম, স্ট্যাটাস দিতাম না। আশপাশে এমন অনেক আছে।’ 

এরপর অভিনেতা লেখেন, ‘আমি স্ট্যাটাস দিই আর গালি শুনি। অনেকে ভয়ও দেখায়। যারা চুপ তাদের অপরাধ কেউ মনেও করে না, তাদের কেউ গালিও দেয় না।’ 

শাহরিয়ার নাজিম জয়। ছবি: সংগৃহীত

জয়ের ভাবনার সঙ্গে একমত পোষণ করে অনেকে মন্তব্য করেছেন। আবার অনেকে জয়কে আক্রমণ করেও ‘নোংরা’ ভাষায় মন্তব্য করেছেন।

একজন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে লেখেন, ‘আচ্ছা ভাইয়া, আপনাকে মানুষ কেন গালি দেয়?’ আরেকজন লেখেন, ‘সত্যের পক্ষে থাকুন মানুষ ভালোবাসবেই। তবে আওয়ামী লীগ থেকে দূরে থাকুন।’ জয়কে পরামর্শ দিয়ে একজন লেখেন, ‘এত কথা আর খাতিরের দরকার কী, চুপ থাকেন কয়দিন, দিন ফিরবে ইনশাআল্লাহ।’

অপর একজন লিখেছেন, ‘আসলে যারা এসব করছে, উল্টাপাল্টা লিখছে তাদের ইগনোর করে যাও। তোমার যোগ্যতার কাছেও ওরা আসতে পারবে না বলে এক ধরনের জেলাসি।’ আরেকজন লেখেন, ‘ঠিক বলেছেন ভাই। আপনার মতো সৎসাহস সবার নেই।’ এমন অনেক মন্তব্য ভেসে বেড়াচ্ছে কমেন্ট বক্সে।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

সোশ্যাল মিডিয়া তারকা অভিনেতা শাহরিয়ার নাজিম জয়

