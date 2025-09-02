সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দাম্পত্যে জড়াইতে চেষ্টা করছি, ম্যাচ হয় নাই: মারজুক রাসেল

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৫
জনপ্রিয় অভিনেতা মারজুক রাসেল। ছবি: সংগৃহীত

ছোট ও বড় পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা মারজুক রাসেল। পর্দায় অনবদ্য অভিনয়ের জন্য দর্শকমহলে আলাদা খ্যাতি ও পরিচিতি রয়েছে তার। যেকোনো চরিত্রে ডুবে যান তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে তরুণ প্রজন্মের কাছে একটু বেশিই পরিচিতি লাভ করেছেন। তা অবশ্য কাজল আরেফিন অমি পরিচালিত ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ ধারাবাহিকে পাশা চরিত্রে অভিনয় করে।

তবে তিনি শুধু একজন অভিনেতাই নন। একাধারে একজন কবি ও গীতিকারও মারজুক রাসেল। সব মাধ্যমে সমানভাবে কাজ করলেও তার ব্যক্তিজীবন নিয়ে জানার কৌতূহল রয়েছে দর্শক ও ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের। বিশেষ করে কেন বিয়ে করছেন না তিনি, এ ব্যাপারে। আর গণমাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন।

এ অভিনেতা বলেন, ‘জীবনে নারী সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। ওইটা অটো থাকে। অটো ন্যাচার থাকে। আপনি একটি গাছকে কী বলবেন, গাছ তোমার নারী বা পুরুষসঙ্গী কে? কেননা, নারী ছাড়া জন্মাতে পারব না আমি। পুরুষও জন্মাতে পারবে না।’

মারজুক রাসেল। ছবি: সংগৃহীত

মারজুক বলেন, ‘আসলে আমার কারও সঙ্গে টিউন হয়নি। এ কারণে বিয়ে করা হয়ে উঠেনি। প্রেমিকা ছিল, নাম জেরিন, যাকে নিয়ে সিনেমা-নাটক ও বিজ্ঞাপনও হয়েছে। এখন ফোন দেই না তাকে। তবে এখনো আছে, পৃথিবীতে থাকে। তার খোঁজ-খবর রাখছি, কিছুদিন আগে তার বাবা মারা গেছেন। সে ভালো থাকুক।’

এ সময় সবশেষ কবে প্রেমে পড়েছেন, তা নিয়েও কথা বলেন মারজুক রাসেল। বলেন, ‘আমি সবসময় প্রেমে থাকি। এখনো প্রেমেই আছি। একটা প্রেম থেকে আরেকটি প্রেমে যাওয়া যায় না। এটা সংখ্যাতেও হয় না। ঘটে যায়। সবারই ঘটে যায়। তবে যেটা ঘটানো হয়, সেটা অপ্রাকৃতিক।’

এছাড়া জেরিনের সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘একটু আগেও যা বলে এলাম, ওসব আমার ব্যক্তিজীবনের বাইরের বিষয় নয়। যাই হোক, ওইটা একতরফা ছিল, আমার তরফে, ওয়ান সাইডেড। কিশোরবেলায় প্রকৃতি আমারে দিয়া ওই পাগলামি করাইয়া নিছিল।’

মারজুক রাসেল। ছবি: সংগৃহীত

মারজুক রাসেল বলেন, ‘দাম্পত্য আর সংসারজীবন এক নয়। একলাও সংসার করা যায়। কাজকর্মে দূরে একলা থাকলেও সংসারবিবাগী নই আমি। নানু, মা, বোন ও ভাইদের নিয়ে আমাদের সংসার। ১৯৯৬ সালেই প্রথম দাম্পত্যে জড়াতে চেষ্টা করেছি, ম্যাচ হয়নি। ম্যাচ না করলে সামাজিক আইন মেনে জোর করে ম্যাচ করাইয়া আজীবন বা বিচ্ছেদের পূর্বাপর ‘ক্যাচক্যাচ, ঘ্যাচঘ্যাচ’ কইরা যাওয়ায় আগ্রহী নই আমি। ইংরেজি ‘ম্যাচমেকিং’ শব্দবন্ধটা এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। ম্যাচ করে না।’

অভিনেতা আরও বলেন, ‘সৃজনশীল কাজের পরিবেশ, স্থান-কাল-পাত্র মিথের কারাগার থেকে অনেক আগেই আমি মুক্তি পাইছি। এখন যা কিছু লেখা হয়, সব অভ্যাসবশত অভিজ্ঞতা। রিয়েল ইভেন্ট, কল্পনা, আড্ডা, পাঠ, খাওন, ঘুম, গোসল, প্রেম প্রভৃতির অংশগ্রহণে।’

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

বিনোদন তারকা মারজুক রাসেল অভিনেতা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘যদি অপরাধী হতাম তাহলে চুপচাপ থাকতাম, স্ট্যাটাস দিই আর গালি শুনি’

পরীমণির স্নিগ্ধতায় জয়া প্রদার কথা মনে পড়ে যায়

মুসলমান হয়েও সালমান কেন গণেশপূজা করেন- কারণ জানালেন বাবা সেলিম খান

টিকটকার প্রিন্স মামুনের সেলুন কিনে নিলেন অপু বিশ্বাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অবৈধ বেটিং অ্যাপে সম্পৃক্ততা, ইডির সমন পেলেন অভিনেতা অঙ্কুশ

ক্যামেরার সামনে নগ্ন হতে চান না এই অভিনেত্রী

শফিক রিয়ানের গল্পে পার্থ-নওবার ‘শেষ চিঠি’

বুয়েটে মামা থেকে টিচার, কেউ আমাকে পাত্তা দিতো না: অপি করিম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng