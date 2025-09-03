সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
নিজেদের ধর্ষণ-চাঁদাবাজি ঢাকতে ‘দায় চাপানোর রাজনীতি’ করছে ছাত্রদল: শিবির নেতা ফরহাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী এসএম ফরহাদ অভিযোগ করেছেন, সারা দেশে ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ও অন্তঃর্কোন্দলের মতো ঘটনাগুলো আড়াল করতে ছাত্রদল এখন ‘দায় চাপানোর রাজনীতি’ করছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তাদের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক, এজিএস প্রার্থী মহিউদ্দিন খানসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ফরহাদ বলেন, “ছাত্রদল এখন ‘শিবির ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর’ ধরনের স্লোগান দিচ্ছে, যা একসময় ছাত্রলীগ দিত। এ ধরনের নৃশংস রাজনীতি ছাত্রদল আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।”

তিনি দাবি করেন, “ছাত্রলীগের যেসব বৈশিষ্ট্য ছিল— ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, কোন্দল, অন্তর্দ্বন্দ্ব— সেগুলোর দায় এখন ছাত্রদল এড়িয়ে যেতে পারছে না। তাই তারা শিবিরকে টার্গেট করে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালাচ্ছে।”

ফরহাদের দাবি, গত এক বছরে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সারাদেশে অন্তত ৩০টি ধর্ষণ মামলার বিচার চলছে। তিনি বলেন, “যারা শিক্ষার্থীদের জন্য ভয় ও আতঙ্কের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের অপকর্মের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায় ছাত্রদল।”

সম্প্রতি ডাকসু নির্বাচনে এক নারী প্রার্থীকে ‘গণধর্ষণের হুমকি’ দেওয়ার অভিযোগে আলোচনায় আসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আলী হুসেন-কে নিয়ে জিএস প্রার্থী ফরহাদ বলেন, “তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিবির নেতা বানিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে, অথচ তিনি আমাদের কেউ নন।” তিনি বলেন, “আলী হুসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা নিজেরাই প্রক্টর অফিসে লিখিত অভিযোগ করেছি। বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছি প্রশাসনকে।”

আলী হুসেন কোনোভাবেই ইসলামী ছাত্রশিবির বা তাদের প্যানেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। বরং, তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ছাত্রদলের বিভিন্ন পোস্ট ও সমর্থনের প্রমাণ রয়েছে বলেও দাবি করেন ফরহাদ।

ডাকসু ও হল সংসদের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস থেকে দুটি আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিযুক্ত আলী হুসেনকে ঘিরে বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে বিষয়টি এখন প্রশাসনিক তদন্তাধীন।

ডাকসুতে এসএম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেছিলেন এক প্রার্থী। এ প্রসঙ্গে ফরহাদ বলেন, “আমি তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। কোর্টের রায় যাই হোক, আমরা তা মেনে নেব।”

তিনি বলেন, “যদি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতেই হুমকি দিত আলী হুসেন, তাহলে তা রিট দায়েরের আগেই করতেন। ফলে স্পষ্ট, এটি আমাদের প্যানেলকে জড়িয়ে অপপ্রচার চালানোর রাজনৈতিক কৌশল।”

সারা দেশে ছাত্রদলের সহিংস কর্মকাণ্ডের উদাহরণ দিয়ে ফরহাদ বলেন: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি নেতাদের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাকসু ভবন) ভাঙচুর, বাকৃবিতে (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) উত্তেজনা সৃষ্টি।

এসব ঘটনার মাধ্যমে, তার ভাষায়, “ছাত্রদল এখন রাজনৈতিক ব্যর্থতা ঢাকতে শিক্ষার্থীদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের পথ নিচ্ছে।”

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
