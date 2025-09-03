আবারও আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার পেলেন মেরিনা তাবাশ্যুম, প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

বাংলাদেশি স্থপতি মেরিনা তাবাশ্যুম দ্বিতীয়বারের মতো আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার অর্জন করেছেন। তাঁর এই অসামান্য সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
এক অভিনন্দন বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, “আপনার ‘খুদি বাড়ি’ প্রকল্পটি প্রমাণ করে, স্থাপত্য শুধু নকশা বা সৌন্দর্যের ব্যাপার নয়— এটি মানবিক মর্যাদা, সহমর্মিতা ও টেকসই সমাধানের প্রতিফলন হতে পারে।”
‘খুদি বাড়ি’ একটি স্বল্প ব্যয়ে নির্মিত, পরিবেশবান্ধব ও স্থানান্তরযোগ্য ঘর যা নদীভাঙনে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য স্থাপত্যের মাধ্যমে বাস্তব সমাধানের একটি অনন্য উদাহরণ।
প্রধান উপদেষ্টা স্মরণ করিয়ে দেন, মেরিনা তাবাশ্যুম ২০১৬ সালে ঢাকার বাইতুর রউফ মসজিদের জন্য আগা খান পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই স্থাপত্যটি আধ্যাত্মিকতা, সরলতা ও সম্প্রদায়ের বন্ধন— এই তিনটি মূল্যবোধকে সৃজনশীলভাবে উপস্থাপন করেছিল।
অধ্যাপক ইউনূস বলেন, “এই সম্মান শুধু আপনার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, এটি বাংলাদেশের সৃজনশীলতা ও সামাজিক উদ্ভাবনের একটি বৈশ্বিক স্বীকৃতি। আপনি আমাদের দেখিয়েছেন, সহমর্মিতা ও টেকসই চিন্তাভাবনার মাধ্যমে যেকোনো প্রতিকূলতা থেকে সম্ভাবনার পথ তৈরি করা যায়।”
প্রধান উপদেষ্টা আরও উল্লেখ করেন, মেরিনা তাবাশ্যুম বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শাসন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতিসৌধ জাদুঘরের অন্যতম পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
এই দ্বিতীয়বার আগা খান পুরস্কার বিজয়ী স্থপতি ইতোমধ্যেই টাইম ম্যাগাজিনের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছেন, যা তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির আরও একটি প্রমাণ।