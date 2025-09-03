এ ঘটনায় কতজনকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হয়েছে জনগণ জানতে চায়: ইশরাক

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় কতজনকে দৃষ্টান্তমূলক বিচার এবং জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হয়েছে, তা দেশের জনগণ জানতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির নেতা ইশরাক হোসেন। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢামেক হাসপাতালে নুরুল হকের কেবিনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছবি পোস্ট করে তিনি এ কথা বলেন।
পোস্টে ইশরাক হোসেন লিখেছেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন তার ঘনিষ্ঠ, দলের কয়েকজন নেতা। নুরের চেহারায় সেটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। ভিডিও ফুটেজ দেখে এই পর্যন্ত কয়জনকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হয়েছে তা বাংলাদেশের জনগণ দেখতে চায়, জানতে চায়। কোনো বাহিনী বা ব্যাক্তি আইনের ঊর্ধ্বে নয় তা হোক সামরিক অথবা বেসামরিক কোনো ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে নুরকে হ*ত্যা করার জন্যই এই আক্রমন করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। এবং নুরকে সরকারি উদ্যোগে অতিসত্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার ও শাস্তি আজ না হোক কাল হবেই । কিন্তু বর্তমান সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এবং নুরের কিছু হলে। তাহলে সরকারের মর্যাদা থাকবে না।’
২৯ আগস্ট রাজধানীর কাকরাইলের জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে নুরকে পিটুনিতে গুরুতর আহত করা হয়। রাতেই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয় এবং ১ সেপ্টেম্বর অবস্থার কিছু উন্নতির পর কেবিনে স্থানান্তর করা হয়।