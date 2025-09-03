সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নুরের ওপর হামলা

এ ঘটনায় কতজনকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হয়েছে জনগণ জানতে চায়: ইশরাক

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:৩১

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় কতজনকে দৃষ্টান্তমূলক বিচার এবং জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হয়েছে, তা দেশের জনগণ জানতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির নেতা ইশরাক হোসেন। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢামেক হাসপাতালে নুরুল হকের কেবিনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছবি পোস্ট করে তিনি এ কথা বলেন।

পোস্টে ইশরাক হোসেন লিখেছেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন তার ঘনিষ্ঠ, দলের কয়েকজন নেতা। নুরের চেহারায় সেটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। ভিডিও ফুটেজ দেখে এই পর্যন্ত কয়জনকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হয়েছে তা বাংলাদেশের জনগণ দেখতে চায়, জানতে চায়। কোনো বাহিনী বা ব্যাক্তি আইনের ঊর্ধ্বে নয় তা হোক সামরিক অথবা বেসামরিক কোনো ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে নুরকে হ*ত্যা করার জন্যই এই আক্রমন করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। এবং নুরকে সরকারি উদ্যোগে অতিসত্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার ও শাস্তি আজ না হোক কাল হবেই । কিন্তু বর্তমান সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এবং নুরের কিছু হলে। তাহলে সরকারের মর্যাদা থাকবে না।’

২৯ আগস্ট রাজধানীর কাকরাইলের জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে নুরকে পিটুনিতে গুরুতর আহত করা হয়। রাতেই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয় এবং ১ সেপ্টেম্বর অবস্থার কিছু উন্নতির পর কেবিনে স্থানান্তর করা হয়।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রশাসন থেকে ‘আওয়ামী চেতনা লালনকারীদের’ অপসারণের দাবি হেফাজতের

নিজেদের ধর্ষণ-চাঁদাবাজি ঢাকতে ‘দায় চাপানোর রাজনীতি’ করছে ছাত্রদল: শিবির নেতা ফরহাদ

স্যুট-বুট পরে আর পার্লার থেকে এসে খাল পরিষ্কার হবে না: নেতা-নেত্রীদের মির্জা ফখরুল

আইনশৃঙ্খলার অবনতি নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে: জোনায়েদ সাকি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাতীয় পার্টিকে রক্ষা করা বিএনপির কাজ নয়: রিজভী

‘দেশের মানুষ খালেদা জিয়াকে নিরাপত্তা দিয়েছে, তারেক রহমানকেও দিতে পারবে’

পুলিশ কারও কথা শোনে না, সরকার বলে কিছু আছে

আওয়ামী লীগ ফিরলে কেউ ছাড় পাবে না : রাশেদ খান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng