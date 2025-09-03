‘লাবুবু’ পুতুলের উন্মাদনায় জ্যাক মা’কে পেছনে ফেললেন পপ মার্ট প্রতিষ্ঠাতা

পপ মার্ট ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের জনপ্রিয় ‘লাবুবু’ পুতুল বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এর ফলে কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ওয়াং নিং সম্পদের দিক থেকে আলিবাবার সহ-প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা’কেও ছাড়িয়ে গেছেন। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি এখন চীনের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় সবচেয়ে কনিষ্ঠ ব্যক্তি।
ফোর্বসের হিসাব অনুযায়ী, ওয়াং নিং-এর সম্পদের পরিমাণ বর্তমানে ২৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার অধিকাংশই পপ মার্টের শেয়ারের ওপর নির্ভরশীল। ফোর্বসের রিয়েল-টাইম বিলিয়নিয়ার্স তালিকায় তিনি এখন অষ্টম স্থানে। তার সম্পদ জ্যাক মা’র (২৬.৭ বিলিয়ন ডলার) চেয়েও বেশি, এমনকি চিপ প্রস্তুতকারক ক্যামব্রিকন টেকনোলজিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা চেন তিয়ানশির (২৫.১ বিলিয়ন ডলার) সম্পদকেও অতিক্রম করেছে।
পপ মার্টের হংকং-তালিকাভুক্ত শেয়ারের দাম চলতি বছর ২৫০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এতে কোম্পানিটির বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ৪৩৫.৭ বিলিয়ন হংকং ডলার (৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা বার্বি নির্মাতা ম্যাটেল এবং আমেরিকান খেলনা কোম্পানি হ্যাসব্রোর সম্মিলিত বাজারমূল্যের তিন গুণেরও বেশি।
গত সপ্তাহে পপ মার্ট চীনে ‘লাবুবু ৪.০’ নামে নতুন সিরিজের পুতুল উন্মোচন করেছে। খরগোশের মতো দেখতে এই চরিত্রগুলোর সূচালো কান, আঁকাবাঁকা দাঁত এবং মুখে এক ধরনের দুষ্টু হাসি রয়েছে। ৭৯ ইউয়ান (প্রায় ১১ মার্কিন ডলার) মূল্যের প্রতিটি পুতুল। সিরিজটিতে রয়েছে ২৮টি ভিন্ন রঙের পুতুল এবং দুটি বিশেষ সংস্করণ, যেগুলো সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে কঠিন।
এই নতুন মিনি-লাবুবু পুতুলগুলো প্রকাশের কয়েক মিনিটের মধ্যেই উইচ্যাট এবং টিমল-এ পপ মার্টের অনলাইন স্টোর থেকে বিক্রি হয়ে যায়। এদিকে চীনের দ্বিতীয় হাতের পণ্য বিক্রির প্ল্যাটফর্ম জিয়ানইয়ু-তে বিক্রেতারা মূল দামের দ্বিগুণ দামে ‘লাবুবু ৪.০’ সিরিজ বিক্রি করছেন।
মাসের শুরুতে বিলিয়নিয়ার ওয়াং নিং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, চলতি বছর পপ মার্ট সহজেই ৩০ বিলিয়ন ইউয়ান আয় করবে। বছরের প্রথম ছয় মাসেই কোম্পানিটি ১৩.৯ বিলিয়ন ইউয়ান বিক্রি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০৪.৪ শতাংশ বেশি। এ সময় শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নিট মুনাফা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৬ বিলিয়ন ইউয়ান, যা গত বছরের তুলনায় ৩৯৭ শতাংশ বেশি।
কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ও আশপাশের অঞ্চলগুলো তাদের দ্রুততম বর্ধনশীল বাজারে পরিণত হয়েছে। এ বছর প্রথম ছয় মাসে ওই অঞ্চলে বিক্রি বেড়েছে ১০০০ শতাংশেরও বেশি, যা দাঁড়িয়েছে ২.৩ বিলিয়ন ইউয়ানে।
‘লাবুবু’ সিরিজ ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ব্যক্তিদের সংগ্রহে জায়গা করে নিয়েছে। পুতুলগুলো সংগ্রহ করেছেন পপ তারকা রিয়ান্না, কিম কার্দাশিয়ান এবং কে-পপ গ্রুপ ব্ল্যাকপিংকের সদস্য লিসা। আগামী শুক্রবার থেকে মিনি-লাবুবু সিরিজ অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজারে উন্মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে পপ মার্ট।
সূত্র: ফোর্বস, সিএনএন, ব্লুমবার্গ