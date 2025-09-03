সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গভীর পাহাড় থেকে অস্ত্র কিনে ফেরার পথে দুই নারীসহ গ্রেপ্তার ৩

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৭
উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও আটকৃতরা। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের মহেশখালীর গভীর পাহাড় থেকে অস্ত্র কিনে ফেরার পথে দুটি দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুকসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মহেশখালীর গোরকঘাটা জেটি ঘাট এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। তারা তিনজনেই অস্ত্র কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আটকরা হলেন, কক্সবাজারের আলীর জাহাল এসএমপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল হাকিম এর স্ত্রী গোলবাহার খাতুন (৬৫), একই এলাকার মৃত সুলতান আহম্মদ এর স্ত্রী দিলবার বেগম (৬০) ও দক্ষিণ পাহাড়তুলিয়া এলাকার মোহাম্মদ হোসেনের পুত্র  সাইফুল ইসলাম (২৫)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহেশখালীর হোয়ানক এলাকার গভীর পাহাড় থেকে তৈরি করা বন্দুক তারা কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করে থাকে। কখনও ভিক্ষুক,কখনও আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে আসা অতিথি কিংবা রোগী সেজে অস্ত্র পাচারের কাজ করে থাকে। সবশেষ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করে পুলিশ। 

মহেশখালী থানার ওসি মনজুরুল হক বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে ২টি কাঠের বাটযুক্ত দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুক নিয়ে দুই নারীসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হচ্ছে। আরও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে দ্রুত পাহাড়ে অভিযান পরিচালনা করা হবে। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

কক্সবাজার অস্ত্র উদ্ধার

