বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
ভারত সিরিজ বাতিল, আর্থিক ক্ষতির মুখে বিসিবি

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩০

ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর বাতিল হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। 

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আগস্ট মাসে ভারতের বাংলাদেশে এসে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে মোট ছয়টি ম্যাচ খেলার কথা ছিল। কিন্তু জুলাই মাসে এই সফর স্থগিত হয়ে যায়।

ভারত সিরিজ বাতিল হওয়ায় বিসিবিকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে বলে জানান বুলবুল। তিনি বলেন, 'ভারত আসার কথা ছিল বাংলাদেশ সফরে, কিন্তু আসেনি। তাই আমরা এই সিরিজটা নিয়ে কিছুটা আর্থিক ক্ষতিতে আছি।' এরপরও এশিয়া কাপের প্রস্তুতিতে ঘাটতি এড়াতে নেদারল্যান্ডসকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বুলবুল আরও বলেন, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার পর যে বিরতি তৈরি হয়েছিল, তা পূরণের জন্যই এই সিরিজ আয়োজন করা হয়েছে।

নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে এই সিরিজ আয়োজনের কারণ প্রসঙ্গে বিসিবি সভাপতি জানান, এটি শুধু প্রস্তুতির জন্যই করা হয়েছে। বুলবুল বলেন, 'কলকাতায় সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের কাছে আমরা হেরেছিলাম। তাই শক্তির ব্যাপারের চেয়ে বড় ব্যাপার হলো প্রস্তুতি।' তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ এখন ভালো খেলছে এবং এশিয়া কাপ ও ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

