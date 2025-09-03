সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০০

মাদারীপুরের শিবচরে ঢাকা-ভাঙা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে কে এম মশিউর রহমান (৩৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। 

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে শিবচর উপজেলার বন্দরখোলা ইউনিয়নের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কে এম মশিউর রহমান বরিশাল জেলার বুড়িরহাট এলাকার মোস্তাফিজুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে বান্দরবান থেকে মোটরসাইকেলে করে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মশিউর রহমান। শিবচরের বন্দরখোলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ তার মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। খবর পেয়ে শিবচর হাইওয়ে থানা পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে শিবচর ১০০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। তার আত্মীয়স্বজনরা এলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।’

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সড়ক দুর্ঘটনা মাদারীপুর সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সংস্কারের এক বছর না পেরোতেই ধসে পড়ছে সড়ক

সাজেকে জুম ফসলে ইঁদুরের উপদ্রব, বিপাকে জুমিয়ারা

মাদক নিয়ে দ্বন্দ্বে কুপিয়ে যুবকের পায়ের ৫ আঙুল বিচ্ছিন্ন

হার্টের রোগীকে ‘লাথি মেরে’ আহত করলেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দুর্ঘটনাকবলিত বাস রেখে পালালো চালক, জানালা দিয়ে লাফিয়ে সুপারভাইজার নিহত

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন ঘিরে উত্তেজনা, সুন্দরগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি

শিশু দেখিয়ে দুই সন্তানের বাবাকে জামিন: আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ

রামুতে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ উখিয়ার তাহের আটক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng