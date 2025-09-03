মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

মাদারীপুরের শিবচরে ঢাকা-ভাঙা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে কে এম মশিউর রহমান (৩৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে শিবচর উপজেলার বন্দরখোলা ইউনিয়নের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কে এম মশিউর রহমান বরিশাল জেলার বুড়িরহাট এলাকার মোস্তাফিজুর রহমানের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে বান্দরবান থেকে মোটরসাইকেলে করে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মশিউর রহমান। শিবচরের বন্দরখোলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ তার মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। খবর পেয়ে শিবচর হাইওয়ে থানা পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে শিবচর ১০০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। তার আত্মীয়স্বজনরা এলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।’